Estas veredas no son para caminar: vecinos de Puerto de la Cruz denuncian el mal estado de las aceras

Las aceras levantadas por el crecimiento de las raíces de los árboles es una de las principales preocupaciones de los vecinos de Puerto de la Cruz. Denuncian el deterioro progresivo del espacio urbano y aseguran sentirse abandonados por la administración local que, comentan, continúa centrada en la promoción turística del municipio.

En zonas como La Paz caminar es hoy un riesgo. Las raíces deformaron el pavimento de la calle Aceviño, creando desniveles y grietas que dificultan el tránsito de peatones, especialmente de personas mayores o con movilidad reducida. "Es un peligro constante y parece que nadie se preocupa por ello", lamenta Vicente García, vecino del lugar. Natalia Acosta, otra residente, denuncia que es "un peligro para los peatones y una barrera más para las personas con menos movilidad".

Parte de la acera levantada frente al Polideportivo Manuel Santaella / Arturo Jiménez

Casi en el centro de Puerto de la Cruz, en la avenida José María del Campo Llanera, la situación es similar: el asfalto y las aceras presentan alteraciones que dificultan tanto el paso como el estacionamiento. Carmen García, que vive en la zona, señala que la acera de "mayor riesgo" se encuentra frente del polideportivo Manolo Santaella. "Algún día va a salir un menor despistado después de entrenar a baloncesto y ocurrirá una desgracia", lamenta.

Reparación del pavimento

En el área de Ciudad Sostenible del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, dirigida por David Hernández, aseguran que ambas calles forman parte del Plan Insular de Estrategia y Regeneración Turística de Destinos Turísticos Maduros (PIERT), promovido por el Cabildo de Tenerife. En el mismo se contempla la reparación del acerado y la protección de los árboles de gran porte de la calle Aceviño, aunque el Plan aún se encuentra en fase de contratación y pendiente de la partida presupuestaria.

Pese a estas promesas, los vecinos consideran que las mejoras llegan tarde. "El Puerto necesita una reforma integral, no parches. Queremos una ciudad bonita, pero también habitable para quienes vivimos aquí todo el año", reivindica Carmen García.