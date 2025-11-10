Ni Lleida ni Jijona: el turrón más largo del mundo se hace en este municipio de Tenerife

Tenerife se prepara para un desafío histórico. El próximo 13 de diciembre, el municipio de Santiago del Teide acogerá la elaboración del turrón más largo del mundo.

Este proyecto reunirá a cocineros y pasteleros de CYRE Canarias y Madrid, junto a vecinos y visitantes, en una jornada abierta al público.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Santiago del Teide con la colaboración de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Santiago del Teide (ASEMTEIDE), busca entrar en el Récord Guinness y situar al municipio como un referente gastronómico dentro y fuera de Canarias.

Entre Madrid y Canarias

En la capital española el pasado viernes 7 de noviembre han elaborado unos 60 metros de turrón, con mitico del Día Mundial del Turrón, una iniciativa que se completará a mediados de diciembre en el municipio tinerfeño

El objetivo es que en Canarias se elabore otra tableta de unos 1.100 metros y que al unirla con la madrileña se consiga un turrón de 1.160 metros. De esta manera, buscan conseguir el récord Guinness.

Sello local

La receta incluirá productos típicos del municipio, como la miel y la almendra, como protagonistas de la repostería tradicional de la zona. Además, esta iniciativa busca potenciar el turismo gastronómico y poner en valor los productos que forman parte de la identidad tinerfeña.

La unión de Canarias y Madrid creará una tableta de más de un kilómetro de longitud.

Evento navideño

El turrón más largo del mundo será uno de los eventos navideños de la isla de Tenerife y convertirá a Santiago del Teide en el epicentro del sabor y la tradición canaria. Además de su dimensión, el evento servirá para impulsar la economía local gracias a la colaboración entre comunidades que atraerá turismo