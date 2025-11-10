Ni Lleida ni Jijona: el turrón más largo del mundo se hace en este municipio de Tenerife
El objetivo es conseguir un récord Guinness con un turrón de más de un kilómetro de longitud
Tenerife se prepara para un desafío histórico. El próximo 13 de diciembre, el municipio de Santiago del Teide acogerá la elaboración del turrón más largo del mundo.
Este proyecto reunirá a cocineros y pasteleros de CYRE Canarias y Madrid, junto a vecinos y visitantes, en una jornada abierta al público.
El evento, organizado por el Ayuntamiento de Santiago del Teide con la colaboración de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Santiago del Teide (ASEMTEIDE), busca entrar en el Récord Guinness y situar al municipio como un referente gastronómico dentro y fuera de Canarias.
Entre Madrid y Canarias
En la capital española el pasado viernes 7 de noviembre han elaborado unos 60 metros de turrón, con mitico del Día Mundial del Turrón, una iniciativa que se completará a mediados de diciembre en el municipio tinerfeño
El objetivo es que en Canarias se elabore otra tableta de unos 1.100 metros y que al unirla con la madrileña se consiga un turrón de 1.160 metros. De esta manera, buscan conseguir el récord Guinness.
Sello local
La receta incluirá productos típicos del municipio, como la miel y la almendra, como protagonistas de la repostería tradicional de la zona. Además, esta iniciativa busca potenciar el turismo gastronómico y poner en valor los productos que forman parte de la identidad tinerfeña.
La unión de Canarias y Madrid creará una tableta de más de un kilómetro de longitud.
Evento navideño
El turrón más largo del mundo será uno de los eventos navideños de la isla de Tenerife y convertirá a Santiago del Teide en el epicentro del sabor y la tradición canaria. Además de su dimensión, el evento servirá para impulsar la economía local gracias a la colaboración entre comunidades que atraerá turismo
- El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
- Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
- El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
- La Aemet avisa de un cambio de temperaturas en Tenerife este miércoles
- El Cabildo pone en venta por 10 millones bitcoins que compró por 10.000 euros
- Fin de semana pasado por agua en Tenerife: esta es la previsión de la Aemet
- Dueño de los mejores centros de ocio de Tenerife y un amante de los animales: así es el empresario más rico de la provincia según la Lista Forbes 2025
- Adiós a esperar la guagua bajo el sol y la lluvia: una campaña rehabilitará 2.251 paradas en Tenerife