Tenerife es más que playas: una ruta llena de curiosidades para los amantes de la naturaleza

Tenerife es una isla de contrastes. Una isla en la que puedes hacer planes durante todo el día y de diferentes características. Con amigos, en familia, con pareja, en solitario o con tu mascota. Siempre hay una opción.

Con el buen tiempo que tenemos prácticamente durante todo el año, lo del disfrutar del mar es un plan que nunca falla. Sin embargo, la isla es mucho más que playa y cuenta con una naturaleza exuberante que te invita a recorrerla en cualquier época del año.

De hecho, la cuenta de Instagram @Guaripetacamper nos muestra uno de los más espectaculares y "lleno de cosas que ver".

Curiosidades

Una de las curiosidades que podrás encontrar en este sendero, según cuenta el creador de contenidos, es "una roca en forma de puño".

Y no te preocupes, porque es apta para todos los públicos, así que podrás hacerla sin problemas.

El Batán / .

¿Dónde se encuentra?

La ruta está situada en el caserío de El Batán, en el municipio de La Laguna. Durante el recorrido pasarás por el encantador pueblito, pero también por un camino señalizado en el que podrás disfrutar de unas impresionantes vistas, descubrir la flora canaria o, incluso, la arquitectura de la zona.

Pero, sobre todo, te adentrarás en un paisaje verde que te sorprenderá.