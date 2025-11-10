Sorteo
EL DÍA te invita a reír en directo con En Otra Clave en el Teatro Leal
Participa en el sorteo y gana una de las entradas dobles para la grabación del 19 de noviembre en La Laguna
¿Listo para una noche llena de risas y buen humor? ¡Entonces este sorteo es para ti! El popular programa de la Televisión Canaria, En Otra Clave, regresa al Teatro Leal de La Laguna para una nueva grabación en directo, y EL DÍA quiere que formes parte del público. Participa en nuestro sorteo y podrás ganar una de las dos entradas dobles para asistir junto a quien tú elijas a la función del miércoles 19 de noviembre a las 20:00 horas.
Vivir una grabación de En Otra Clave es mucho más que ver un programa de televisión: es disfrutar del humor más auténtico de Canarias, con un elenco que combina el talento actoral, la improvisación y la cercanía con el público. Con su particular mezcla de comedia, actualidad y costumbrismo, el programa se ha ganado el cariño de miles de espectadores dentro y fuera del archipiélago.
¿Cómo participar en el sorteo?
¡Participar es muy fácil! Solo debes seguir estos pasos:
✅ Ser lector registrado en EL DÍA
✅ Completar el formulario de participación y aceptar las bases del sorteo.
✅ ¡Y listo! Solo queda cruzar los dedos y esperar el resultado. 🤞🏼
Recuerda que el sorteo está abierto solo para lectores registrados en la web de EL DÍA. Si aún no tienes tu cuenta, puedes registrarte gratis en eldia.es en apenas unos minutos y acceder a sorteos, promociones y contenidos exclusivos.
¿Cuándo se conocerán a los afortunados?
El sorteo se celebrará el martes 18 de noviembre, y los ganadores serán contactados ese mismo día. Asegúrate de tener tus datos actualizados en tu perfil para que podamos comunicarnos contigo rápidamente en caso de ser uno de los afortunados. Puedes revisarlos o modificarlos desde la sección 'Mi cuenta' en tu área de usuario.
🎭💛 No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una noche diferente, llena de humor canario, complicidad y risas compartidas.
Participa en el sorteo, vive la experiencia de En Otra Clave en directo y deja que el buen humor te acompañe.
¡Mucha suerte a todos los participantes! 🍀
- El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
- Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
- El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
- La Aemet avisa de un cambio de temperaturas en Tenerife este miércoles
- El Cabildo pone en venta por 10 millones bitcoins que compró por 10.000 euros
- Fin de semana pasado por agua en Tenerife: esta es la previsión de la Aemet
- Dueño de los mejores centros de ocio de Tenerife y un amante de los animales: así es el empresario más rico de la provincia según la Lista Forbes 2025
- Adiós a esperar la guagua bajo el sol y la lluvia: una campaña rehabilitará 2.251 paradas en Tenerife