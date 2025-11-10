EL DÍA te invita a reír en directo con En Otra Clave en el Teatro Leal

¿Listo para una noche llena de risas y buen humor? ¡Entonces este sorteo es para ti! El popular programa de la Televisión Canaria, En Otra Clave, regresa al Teatro Leal de La Laguna para una nueva grabación en directo, y EL DÍA quiere que formes parte del público. Participa en nuestro sorteo y podrás ganar una de las dos entradas dobles para asistir junto a quien tú elijas a la función del miércoles 19 de noviembre a las 20:00 horas.

Vivir una grabación de En Otra Clave es mucho más que ver un programa de televisión: es disfrutar del humor más auténtico de Canarias, con un elenco que combina el talento actoral, la improvisación y la cercanía con el público. Con su particular mezcla de comedia, actualidad y costumbrismo, el programa se ha ganado el cariño de miles de espectadores dentro y fuera del archipiélago.

¿Cómo participar en el sorteo?

¡Participar es muy fácil! Solo debes seguir estos pasos:

✅ Ser lector registrado en EL DÍA

✅ Completar el formulario de participación y aceptar las bases del sorteo.

✅ ¡Y listo! Solo queda cruzar los dedos y esperar el resultado. 🤞🏼

Recuerda que el sorteo está abierto solo para lectores registrados en la web de EL DÍA. Si aún no tienes tu cuenta, puedes registrarte gratis en eldia.es en apenas unos minutos y acceder a sorteos, promociones y contenidos exclusivos.

¿Cuándo se conocerán a los afortunados?

El sorteo se celebrará el martes 18 de noviembre, y los ganadores serán contactados ese mismo día. Asegúrate de tener tus datos actualizados en tu perfil para que podamos comunicarnos contigo rápidamente en caso de ser uno de los afortunados. Puedes revisarlos o modificarlos desde la sección 'Mi cuenta' en tu área de usuario.

🎭💛 No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una noche diferente, llena de humor canario, complicidad y risas compartidas.

Participa en el sorteo, vive la experiencia de En Otra Clave en directo y deja que el buen humor te acompañe.

¡Mucha suerte a todos los participantes! 🍀