Así es la Ruta de la Tapa en Adeje: tapas por 3 euros, premios y transporte gratuito
Se celebra del 7 al 16 de noviembre
La Ruta de la Tapa Degusta.me Adeje 2025 se celebrará desde el 7 al 16 de noviembre de 2025, en la Zona Comercial Abierta de Adeje Centro, que engloba los barrios de Adeje Casco, Las Torres, Los Olivos, Las Nieves, La Postura y El Galeón. La actividad se desarrollará en las instalaciones de cada uno de los establecimientos participantes.
El objetivo es la promoción, fomento, adecuación, remodelación, gestión y defensa a todos los niveles de las actividades empresariales, comerciales o profesionales que se desarrollen en el municipio de Adeje.
El público podrá disfrutar de tapas por tres euros o tapa más bebida por cuatro euros, una propuesta accesible para recorrer los distintos locales y descubrir la gastronomía del municipio, apoyando el producto local.
Tren turístico y taxis gratuitos
Una de las grandes novedades de esta edición es la facilidad de movilidad entre zonas. El Ayuntamiento de Adeje, junto a la Asociación de Empresarios y Profesionales (AECPA) y el grupo Hovima, ofrecerá un servicio gratuito de taxis y un tren turístico que conecta los núcleos de Tijoco-La Hoya, Armeñime y Fañabé.
Los taxis, de ocho plazas, circularán cada 15 minutos entre las 18:00 y las 20:00 horas (ida) y de 21:00 a 23:00 horas (vuelta), facilitando el desplazamiento de los asistentes.
Premios
Quienes participen podrán votar por sus tapas favoritas y entrar en sorteos de grandes premios. Incluyen experiencias gastronómicas y estancias en lujo en hoteles de 3 y 4 estrellas del municipio:
- Primer premio: una estancia de dos noches en un hotel de 4 estrellas con todo incluido, para dos personas y una comida en el local ganador de la Tapa de Oro.
- Segundo premio: una estancia de dos noches en hotel de 4 estrellas en régimen de media pensión, con desayuno o cena en el establecimiento ganador de la Tapa de Plata.
- Tercer premio: una estancia de dos noches en hotel de 3 estrellas, también en media pensión, y una comida o cena en el local con la Tapa de Bronce.
- Premio especial: un desayuno, almuerzo o cena para dos personas en el establecimiento ganador de la Tapa Profesional.
El resto de participantes optará a vales gastronómicos para disfrutar en los locales durante la ruta.
Los establecimientos también serán premiados por su creatividad, la Tapa de Oro recibirá un cheque regalo de 300 euros, la Tapa de Plata, 200 euros, y la Tapa de Bronce, 100 euros, junto con su diploma acreditativo.
La tapa con mayor puntuación del jurado profesional será reconocida con el Premio Especial a la Tapa Profesional, dotado con 300 euros.
Establecimientos participantes
17 son los locales que participan en esta edición de Ruta de la Tapa Degusta.me Adeje 2025:
- El Guachi
- Talent
- Burro y Salvia
- La Tasquita de Adeje
- Saikou
- Vermutería La Isa
- Tasca El Cañón
- Café Gourmet
- Mentidero
- La Fonda Central
- Taskita Juanito
- Vita Canaria
- Pica Pica La Favorita
- Sapori Di Grano
- Tabaiba
- Las Parranderas
- Cafetería Atalaya Resto-Bar
