Rosa Dávila: "Torres debe pedir perdón; abrió la puerta a una trama corrupta"

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, diplomada en Ciencias Económicas de 54 años, presume de haber confeccionado para 2026 el tercer presupuesto más alto de una administración local en España: 1.278 millones. En esta entrevista aborda las cuentas del próximo año, el problema de los atascos, el nuevo plan de protección del Teide y muchos asuntos más de actualidad.

Acaba de presentar el presupuesto para 2026 del Cabildo de Tenerife, de 1.278 millones, y ha destacado que es el «más social de la historia». No sé si va a haber dinero suficiente en atención sociosanitaria ante los 18.000 tinerfeños que esperan por una plaza. ¿No le parece insostenible?

Es un presupuesto ambicioso, el tercero mayor de una administración local en España después de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Crece más de un 10 por ciento y el mayor esfuerzo se destina a los servicios sociales.

¿Qué le dice a esas miles de familias con personas dependientes que no encuentran plaza?

El Gobierno de Canarias está haciendo un enorme esfuerzo en la atención a la dependencia y ha reducido los tiempos de espera para la declaración. Tenerife parte desafortunadamente en una posición de desventaja. El Gobierno de Canarias, liderado por Fernando Clavijo entre 2015 y 2019, dejó un plan de infraestructuras sociosanitarias con financiación, pero el Gobierno siguiente de los socialistas solo ejecutó un 10%. El pasado mandato también hubo una parálisis en las políticas asistenciales en el Cabildo comandado por los socialistas. De esas 18.000 personas, no todas necesitan un recurso permanente.

¿Qué se ha hecho?

Poner toda la maquinaria en marcha para mejorar la atención y crear nuevas plazas. En apenas dos años hemos creado 630 cuando en el pasado mandato no se creó ninguna. También estamos implementando un cambio de modelo hacia una atención más cercana, que priorice que el usuario siga en su entorno. Luego estamos desarrollando proyectos de atención a domicilio en los que hemos invertido más de nueve millones.

Crece el presupuesto del Cabildo, crece el PIB, Tenerife lidera la creación de empleo en Canarias y suben otros datos macroeconómicos, pero los isleños no lo notan. ¿Por qué se da esta paradoja?

El coste de la vida, los bajos salarios y las dificultades en la accesibilidad a la vivienda –que no es solo un problema de Canarias, sino de todo el país– lastran la economía de los isleños. Lo hemos tenido en cuenta a la hora de confeccionar el presupuesto, no solo incrementando las partidas a estas materias prioritarias, sino reduciendo el gasto en el capítulo 1, de funcionamiento de la corporación, y que hemos dejado en un 10%. En otras administraciones locales, el gasto en nóminas del personal es mucho mayor. Y nosotros lo hemos bajado manteniendo una elevadísima eficacia. Es decir, 1.040 millones van directos a la economía real de Tenerife. Si como ocurrió el pasado mandato con el Gobierno socialista paras el Cabildo, paras la economía de Tenerife. Nosotros la hemos reactivado, convirtiendo a Tenerife es el motor económico de Canarias.

Los índices de pobreza son alarmantes. ¿Le preocupa?

Claro que me preocupan los altos índices de pobreza, como le deben preocupar a cualquier gobierno. Por eso hemos puesto en marcha un plan de choque para las personas sin hogar e incrementado las partidas en asuntos sociales.

Rosa Dávila. / María Pisaca

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha puesto el grito en el cielo porque considera que no recibe el respaldo necesario para atender a las personas sin techo. ¿Ha percibido que este problema ha ido a más?

Lo he percibido. Cualquier que camina por la calle lo percibe.

¿Qué propone?

Muchos ayuntamientos se ven imposibilitados a la hora de atender a las personas sin hogar que padecen problemas de salud mental porque la justicia solo lo permite con su consentimiento. Y muchos no lo dan. Esto hay que revisarlo.

Santa Cruz es el único municipio de la Isla con un albergue para estas personas. ¿No cree que necesita más apoyo?

El modelo no es ese, no pasa por tener un albergue; es una red de hogares para una atención adecuada.

En el tema de la vivienda pasa lo mismo que en la atención sociosanitaria. Hay tal retraso que la situación se vuelve dramática.

El otro día me encontré con una chica, que había conseguido su primer empleo gracias al proyecto ‘Práctica’ del Cabildo, que me dijo que estaba cobrando poco más de mil euros y le estaban pidiendo 600 por una habitación. No puede ser. Nunca el Cabildo había hecho tantos esfuerzos en materia de vivienda como ahora.

Pero son granos de arena en un gran desierto.

Este Cabildo ha creado una política de vivienda por primera vez. Cuando llegamos no había. El anterior Gobierno de Canarias, de Ángel Víctor Torres, no entregó viviendas ni siquiera en La Palma. Tampoco en Tenerife. Se están haciendo esfuerzos, poniendo suelo y recursos económicos, planteando actuaciones en rehabilitación. Incluso estamos proponiendo fórmulas de construcción industrial.

Lo de los 90 días para resolver las colas se ha vuelto un meme que le va a perseguir todo el mandato.

Sí, se ha utilizado como un meme, pero sé perfectamente lo que quería decir. En los tres primeros meses del mandato se pusieron en marcha más de 20 medidas que ahora empiezan a dar resultado. Lo importante, primero, es tener el coraje de abordar este problema histórico, y segundo, poner una batería de medidas sobre la mesa. Y lo hemos hecho. Hay que partir de la base de que somos una de las regiones del mundo con mayor índice de motorización. Eso nos lleva a tener problemas parecidos a los de Ciudad de México o Los Ángeles. Es un desafío de toda la sociedad.

¿Qué medidas destacaría?

El escalonamiento del acceso a la Universidad de La Laguna -nunca se había hecho-, las guaguas lanzadera para los universitarios, las mejoras en los accesos de las autopistas, la retirada de vehículos pesados gracias a convenios con empresas, la gratuidad del transporte público, el refuerzo de la flota de guaguas de Titsa, sistemas modernos de control de tráfico, un servicio de grúas exprés para retirar vehículos accidentados que estamos negociando con la DGT…

Algunos sectores productivos, como los constructores, han manifestado en los últimos años un agravio hacia Tenerife en comparación con Gran Canaria en infraestructuras para la movilidad. ¿Se sigue dando esta situación?

El Gobierno de Canarias, en coordinación con el Cabildo, acaba de aprobar el tercer carril en la autopista del Sur de Oroteanda a Las Américas. También trabaja, en cuanto a la autopista del Norte, en el tercer carril descendente entre Guamasa y Los Rodeos, donde se juntan 119.000 vehículos al día. En paralelo, el Cabildo está mejorando enlaces, que eran puntos críticos, y construyendo carriles directos. Los resultados comienzan a llegar. Un ejemplo: gracias al carril directo a San Isidro el tiempo del trayecto ha bajado un 30%. También trabajamos en el enlace al Polígono de Güímar, Las Chafiras, el gran anillo peatonal de Padre Anchieta…

¿Ya no ve ese agravio?

La situación ha cambiado. Por fin se están dando pasos con determinación y valentía. El anterior Gobierno de Canarias paralizó los sistemas ferroviarios. Se daba la circunstancia de que los socialistas de Gran Canaria sí apostaban por este transporte y los de aquí lo metieron en una gaveta. Ahora los hemos retomado y ya se firmó un protocolo con el Estado en el que se compromete a poner financiación.

El problema es que no basta con más carriles.

Está claro, y lo he hablado con el presidente de Gran Canaria. Por eso hemos apostado tanto por el transporte colectivo, no solo con la gratuidad. Hemos transferido a Titsa 134 millones en dos años. Gracias a eso tenemos 254 guaguas nuevas. Titsa tiene la flota más moderna de toda España, con una edad media por vehículo de tres años. Y el año que viene vendrán las guaguas de dos pisos. Más de 120.000 personas han dejado el coche para pasarse a la guagua.

En cuanto al servicio de grúas exprés en las autopistas van de la mano de Gran Canaria, que tiene el mismo problema, para recibir la autorización de la Dirección General de Tráfico. Percibo buena sintonía con la isla de enfrente.

Hay muy buena sintonía con el Cabildo de Gran Canaria y con las otras corporaciones insulares.

No es usted pleitista.

Vengo del Gobierno de Canarias y tengo claro que la región funciona si todas las islas funcionan. En absoluto tengo esos sentimientos pleitistas de otra época. No los he tenido nunca. Otra cosa distinta es que esté aquí para defender a mi isla. Pero si en algún momento podemos trabajar de la mano de otra isla, lo haremos. Ahora trabajamos con el Gobierno de Canarias y los cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura para instalar centros para el sector aeroespacial. O mire lo que ha pasado con el Centro Nacional de Vulcanología, en el que hemos ido con La Palma. Tengo una buena relación con los presidentes de los cabildos, en especial con el de Gran Canaria, Antonio Morales.

Rosa Dávila, en las obras de Padre Anchieta. / María Pisaca

El nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide está a punto de aprobarse de forma definitiva. Usted anunció recientemente la aprobación de una ecotasa para los turistas que asciendan a la cima. Pero cuando el Cabildo haga el plan de movilidad del Teide, ¿también habrá ecotasa a los turistas que usen el servicio de guagua interno?

Ha sido la primera vez que se ha puesto orden en los accesos al pico del Teide. Se ha restringido el número de personas que puede subir, se ha instalado un teléfono de emergencias, se han colocado recomendaciones, estamos reformando el albergue y hemos aprobado una ecotasa. Se ha reducido la masificación en ese punto.

Entonces, ¿también va a haber ecotasa en el circuito de guaguas?

Los turistas tendrán que pagar una ecotasa por recorrer el Parque Nacional del Teide en guagua. Son más del 80% del total de personas que lo visitan. Esta ecotasa se sumará a la de la ascensión al pico ya aprobada. También le puedo adelantar que los tinerfeños van a tener prioridad. Esto dentro de una ordenación profunda de la movilidad en el Teide en la que ya trabajamos para acabar con la masificación. Si en tantos otros lugares del mundo se cobra a los turistas por ver sus principales monumentos naturales, aquí también lo vamos a hacer. Los turistas nacionales y extranjeros tendrán que dejar el coche fuera del parque y recorrerlo en líneas de guaguas, algo parecido al modelo del Parque Nacional de Timanfaya. Y las restricciones serán mayores en las horas punta, de 9:00 a 13:00.

¿Qué van a hacer con las excursiones en quad? El Ayuntamiento de Vilaflor ya ha pedido la adopción de medidas drásticas.

Le hemos declarado la guerra a las empresas de quad que de forma irregular –sin estar dados de alta en el registro turístico, sin seguro, sin ITV– acuden al Teide y otros espacios causando un gran impacto.

En Tenerife hay un sentimiento muy extendido contra la depredación de territorio por el turismo de masas. Hay una gran oposición a proyectos como Cuna del Alma o el Circuito del Motor.

No son proyectos de este Gobierno insular.

¿Se refiere en cuanto al circuito del motor a que lo dejó encarrilado el anterior Gobierno insular del PSOE y Ciudadanos?

Sí.

¿Apoya el circuito?

En Canarias hay una gran afición al motor. Hay aficionados que se juegan la vida porque precisamente no hay un circuito y otros se van a Gran Canaria a uno que no es del todo adecuado. Es una infraestructura muy demandada.

¿Va a haber cambio de modelo en el turismo?

Estamos trabajando en un cambio de modelo en el turismo que prime la excelencia y respete el equilibrio natural. Queremos turistas conscientes de la importancia del respeto por la sostenibilidad y la protección de la naturaleza.

Los colectivos ecologistas atribuyen gran parte del problema a la sobrepoblación. Incluso, algunos piden una ley de residencia. ¿Está de acuerdo?

Mi partido, Coalición Canaria, también ha pedido una ley de residencia y limitar la compra de vivienda a los extranjeros. Estoy de acuerdo. Europa tiene que entender que hay territorios que merecen normativas específicas, sobre todo aquellas con una presión demográfica muy importante.

¿Cree que Pedro Sánchez debe convocar elecciones tras tres años sin presupuestos y un Gobierno en minoría?

Cualquier presidente en su lugar debería someterse al menos a una cuestión de confianza.

¿Qué le parece lo que se está sabiendo del expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres, el ‘caso mascarillas’ y la trama Koldo?

Torres ha mentido a la comisión de investigación. Y además abrió la puerta de Canarias a una trama corrupta. Torres no está para ir diciendo que le tienen que pedir perdón. Debería ser él el que pida disculpas a los ciudadanos.