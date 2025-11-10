De obra abandonada a mural público: el Ayuntamiento de Arona recupera 'La Lechera' y lo expone en Cabo Blanco

El Organismo Autónomo de Cultura y la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Arona, áreas bajo la responsabilidad de Naím Yánez Alonso, han llevado a cabo la recuperación del mural 'La Lechera', una obra artística que, hasta el momento, permanecía abandonada y fuera del alcance del público. Este mural, ubicado actualmente en Cabo Blanco, vuelve a formar parte del paisaje cultural de Arona, contribuyendo así a la preservación del patrimonio artístico local y el enriquecimiento cultural de la zona.

Con esta actuación, el Ayuntamiento mantiene su apoyo a la protección y promoción de los bienes culturales del municipio, acercando el arte a la ciudadanía y recuperando espacios para la memoria colectiva.

Además de esta recuperación, el Organismo Autónomo de Cultura ha impulsado una labor de rescate y revalorización de diversas esculturas municipales que, hasta hace poco, permanecían almacenadas. Estas piezas han sido restauradas y ahora se encuentran expuestas al público en los distintos centros culturales del municipio, permitiendo que vecinos de todo el municipio puedan disfrutar de ellas.

Recuperación de obras artísticas

El concejal Naím Yanez Alonso ha destacado que esta iniciativa subrayando que “por primera vez se ha llevado a cabo una recuperación sistemática de obras artísticas municipales que no estaban siendo aprovechadas, devolviéndolas a la ciudadanía, a quien siempre han pertenecido”.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral del área de Cultura y Patrimonio Histórico para poner en valor el arte y la historia local de todos los aroneros. Con este tipo de proyectos, Arona continúa avanzando hacia un modelo cultural más participativo, sostenible y comprometido con su legado.