Jorge Rey y la AEMET alertan de la llegada de una fuerte borrasca que dejará fuertes lluvias en Tenerife: "Se podría convertir en una DANA"

Jorge Rey ha lanzado una nueva advertencia a los tinerfeños porque en los próximos días, se espera la llegada de lluvias y fuertes vientos. El burgalés se suma a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que ha activado varios avisos en las islas de la provincia que podrían provocar el cierre de edificios y la paralización de algunas zonas a partir de este miércoles.

Canarias se suma al resto de España con la llegada de esta borrasca. Según Jorge Rey, "los modelos empiezan a decir con más confianza y con más seguridad la formación de borrascas que de cara a la segunda quincena del mes de noviembre nos afectarán con la llegada de vientos de norte".

El comportamiento de la atmósfera está dejando un escenario poco tranquilo para los próximos días. El joven meteorólogo anticipa un episodio de inestabilidad importante, con mal tiempo en Tenerife, lluvias fuertes en zonas de la península y la posible formación de una DANA conforme avance la segunda mitad del mes.

Las cabañuelas dan la razón a Jorge Rey

El experto recuerda que las cabañuelas apuntaban a nieve en torno al día 11, y se han cumplido, aunque con un poco de adelanto. Esto ha sido el comienzo de una dinámica atmosférica muy seria, porque toda España está entrando en una sucesión encadenada de bajas presiones.

Previsión del estado del cielo de Canarias para este lunes según la Aemet. / El Día

En los próximos días se producirá el conocido 'veranillo de San Martín', pero posteriormente, una borrasca se internará en la península y podrá derivar en tormentas fuertes y una DANA que afecte al Mediterráneo.

Las lluvias afectarán a la península toda la semana

Desde hoy lunes, las primeras precipitaciones llegarán al noroeste peninsular. A partir de mañana martes y miércoles, se repetirá el patrón, según Rey. El jueves 13, el mal tiempo se desplaza hacia Castilla y León, Madrid, Extremadura, oeste de La Mancha y Andalucía, zonas que entrarían en fase de lluvias más importantes.

El viernes 14 las tormentas se extenderían al norte, al Ebro, Navarra, Cataluña y aun zonas del centro. Pese a las precipitaciones, las temperaturas se mantendrán estables, o incluso podrían subir. "El jueves 13 de noviembre, las temperaturas serán de 26 grados, incluso en ciudades como Santander", anunciaba el meteorólogo, que también indicaba una bajada progresiva de los termómetros hasta el fin de semana.

Tenerife será el foco del mal tiempo en las islas

En Tenerife, también llegará esta borrasca. La previsión apunta a varios días de mal tiempo en el archipiélago, con precipitaciones ya visibles desde mitad de semana.

Jorge Rey anuncia un patrón donde se repetirá la humedad, el aire frío en altura y la rotación a norte en todas las islas. Esto dejará lluvias en vertientes del norte, rachas incómodas en medianías y ambiente más frío que en jornadas anteriores. En días previos se han superado aún registros suaves para noviembre, pero en la Isla esa ventana se va a cerrar.

Con esta dinámica, Tenerife entra ya en una fase de inestabilidad real, con lluvias recurrentes, posibilidad de tormentas pasajeras y riesgo de viento. El fin de semana del 15-16 sería el tramo más activo con tormentas importantes en toda Canarias.