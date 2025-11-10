La aplicación del céntimo forestal costará unos seis euros al año por vehículo en Tenerife

El pago de un céntimo de euro por cada litro de carburante al repostar supondrá un gasto medio de seis euros al año por vehículo al aplicar esta tasa, denominada céntimo forestal, a un parque móvil de 773.000. Traducido al "conductor medio", serán ente dos y tres euros mensuales, en función de la capacidad del tanque. El Cabildo recaudará 4,8 millones de euros al año por este concepto a través de la autoliquidación trimestral que realizarán las gasolineras.

Impacto "limitado y equilibrado"

El área insular de Hacienda del Cabildo de Tenerife considera "limitado y socialmente equilibrado" el impacto económico producirá. Las previsiones del departamento que gestiona el director insular, Juan Carlos Pérez Frías, entiende que "el recargo es muy pequeño" para el ciudadano. La Corporación redujo su previsión inicial de obtener diez millones al aplicar el recargo de un céntimo en lugar de los dos que le permite la ley autonómica.

Publicación

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó la ordenanza fiscal que regula el céntimo forestal aprobado de forma definitiva en el último pleno insular con los votos favorables del gobierno (CC y PP) y en contra del PSOE y del Grupo Mixto (Vox).

Se da la circunstancia de que las gasolineras efectuarán la autoliquidación trimestral abonando tres céntimos por litro de combustible: los dos ya vigentes desde hace más de una década, que se destinan a carreteras, y el de nueva implantación que se empleará en la gestión de los espacios naturales protegidos.

Motorización

La densidad cercana a un coche por habitante posibilita el cobro de esa cantidad anual. Cabe destacar que los sectores profesionales del transporte, mercancías y transporte público "no se ven afectados pues la exacción solo grava las entregas en instalaciones de venta al público". La estimación es que el ciudadano llene el tanque de su vehículo entre dos y tres veces al mes. Con una capacidad media de 50 litros, paga 50 céntimos cada vez, lo que eleva a unos 24 euros de media anual el gasto por este concepto.Hacienda recuerda que se trata de una estimación y que lo recaudado en 2026 determinará la cantidad real para el futuro.

Informe de Hacienda

La Dirección Insular de Hacienda elaboró un informe, que reproduce el BOP, para justificar el rechazo a las doce alegaciones presentadas a la Ordenanza Fiscal modificada ahora. Durante el período legal se materializaron dos correspondientes a ayuntamientos, los de Fasnia y La Victoria de Acentejo, nueve a particulares y una a la Asociación de Vecinos Plataforma Los Silos-Isla Baja. Fuera de plazo alegaron otros cinco municipios: La Matanza de Acentejo, Santiago del Teide (gobernado por el PP); Los Silos, Vilaflor y El Tanque.

Juan Carlos Pérez Frías, director insular de Hacienda / Arturo Jiménez

Alegaciones

Las alegaciones, tanto particulares como de instituciones, muestran su oposición al considerar que la tarifa especial de la exacción "encarece la vida cotidiana de la población residente y penaliza a quienes más dificultades tienen", por lo que consideran la medida socialmente "injusta y regresiva". También repercute en la actividad económica insular, "encareciendo los bienes y servicios". Explican los recurrentes que "no existen alternativas reales y suficientes de transporte público que permita a la ciudadanía prescindir del vehículo privado".

Justicia fiscal

Además, "existen alternativas fiscales más justas", como sería la implantación de una ecotasa turística que grave a los visitantes, en lugar de a los residentes. Defienden "la innecesariedad financiera de la medida", indicando que "el Cabildo dejó de ejecutar en los dos últimos años cantidades importantes", por lo que corresponde "mejorar la gestión y ejecución presupuestaria" y "no imponer nuevos tributos a los residentes en la Isla".

Argumentos

Hacienda argumenta que "desde 2023, el transporte público es gratuito y su uso se ha incrementado en un 39%". En 2025, "hay meses en los que lo han utilizado más de 425.000 personas distintas, "lo que supone el 45%" de la población. Por otro lado, y en cuanto a las personas que hacen uso del vehículo privado, "la mayor parte de los desplazamientos podrían ser realizados a pie, en vehículos de movilidad personal o en transporte público". Además, el diagnóstico del Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife recoge que el 50% de los desplazamientos diarios que se realizan en vehículo privado son de menos de siete kilómetros, alcanzando el 75% a distancias inferiores a los 10 kilómetros.

Necesidad financiera

En lo concerniente a la necesidad financiera de la medida y al saldo presupuestario pendiente de ejecutar a que se hace alusión en las diferentes alegaciones, Hacienda estima que "no se tienen en consideración los gastos comprometidos ni la financiación afectada a los diferentes proyectos (FEDER, MRR, distintas aportaciones de la CCAA y de los Ayuntamientos, etc.)". Igualmente, "el 100% del remanente de tesorería para gastos generales se ha dispuesto para atender las diferentes políticas presupuestarias". Las necesidades financieras durante el período, por último, "se han complementado apelando al endeudamiento, aspecto éste que evidencia lo explicitado, unido a su vez a los altos porcentajes de ejecución (en 2024 se ejecutó el 115% del gasto computable".

Recaudación estable

El céntimo forestal también "garantiza una recaudación estable que no puede desviarse a otros fines". Así, se asegura que exista "una partida fija y sostenida en el tiempo para la gestión forestal, independientemente de los vaivenes presupuestarios". Por otro lado, "una ecotasa turística, a regular por la administración autonómica, no sería incompatible con el céntimo forestal, aunque no tendría este carácter específico y podría destinarse a cualquier política del Gobierno, dejando nuevamente el patrimonio forestal sin recursos suficientes". Además, contar con una recaudación fija y garantizada "permite diseñar proyectos plurianuales de mayor envergadura, estructurados por fases, lo que favorece la planificación estratégica y mejora la eficiencia en la ejecución del gasto público destinado a la conservación y gestión forestal".

Estructural

El razonamiento detalla que "la gestión forestal depende en gran medida de la coyuntura meteorológica y/o climática. La falta de un mecanismo para reservar fondos "genera una vulnerabilidad estructural en la financiación del monte". El céntimo forestal "resuelve este problema al establecer una bolsa estable de recursos, que puede acumularse y destinarse cuando realmente sea posible ejecutar las actuaciones". En lo concerniente a la Justicia intergeneracional y territorial, "la gestión forestal protege bienes comunes como el agua, el suelo, la biodiversidad y la prevención de incendios". Estos beneficios "los disfruta toda la población residente, presente y futura".

Inversión preventiva

Por último, "sin una financiación estable, los riesgos de incendios o erosión, así como la restauración ambiental subsiguiente tras un gran incendio (como el del año 2023), terminan saliendo mucho más onerosos para la sociedad en términos económicos, sociales y ambientales. El céntimo forestal es, por tanto, "una medida de inversión preventiva que evita costes mucho mayores en el futuro".

Un "nuevo engaño"

El PSOE se manifestó en redes sociales a través de su secretaria general en Tenerife, Tamara Raya, quien califica el impuesto del "mal llamado céntimo forestal" como un "nuevo engaño" al "reducirse" el presupuesto para Medio Natural y "la renucia" a más de diez millones de fondos europeos orientados al mismo fin. Las enmiendas socialistas a la totalidad en los pasados plenos insulares de julio y octubre iban en el mismo sentido de las alegaciones de particulares y ayuntamientos, así como el voto en contra a la medida porque "compartíamos las razones esgrimidas para el rechazo" a la aprobación de este "nuevo impuesto indirecto para los tinerfeños y tinerfeñas".

"Incoherente"

Pero es que, según explica su portavoz insular, Aarón Afonso, "nos hemos encontrado con una situación inexplicable". Revela que "justifican el céntimo forestal para destinarlo a políticas ambientales", cuando en 2026, "con 4,8 millones de euros más de ingresos por este impuesto, el presupuesto en políticas ambientales y forestales de la Isla de reduce en 2,45 millones de euros al pasar de 75,42 a 72,97". Subraya Afonso que "ese es el dinero del Cabildo para el desarrollo de la gestión forestal y medioambiental de la Isla (reforestación, lucha contra incendios, áreas recreativas, espacios naturales, etc.)". Incluida la del Parque Nacional del Teide, "cuyo presupuesto también se reduce de forma singular de 10,09 a 9,85 millones de euros". Afonso sentencia: "Incocoherente y una tomadura de pelo".