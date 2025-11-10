Güímar pone en riesgo un plan de empleo de 127 plazas

El Pleno de Güímar aprobó una modificación de crédito por casi 1,7 millones de euros para financiar el Plan de Empleo Social 2025-2026. Con los informes desfavorables de Secretaría e Intervención, contó con los votos a favor del gobierno municipal (PP, PSOE dos concejales del PSOE y Nueva Canarias) y el rechazo de la oposición (CC, el resto del PSOE y USP).

El grupo de gobierno reprocha a «Gustavo Pérez y sus compañeros de Coalición Canaria, junto a Alicia Lorenzo, Airam Puerta y César Bethencourt» el voto en contra de «dotar económicamente un programa que permitirá la contratación de 127 personas desempleadas mediante convenios laborales».

A través de la cuenta oficial del Ayuntamiento de Güímar en la red social Facebook, el grupo de gobierno que lidera Carmen Luisa Castro hizo público su posicionamiento afirmando que «con su voto en contra, los grupos de la oposición rechazan la asignación de fondos municipales necesarios para poner en marcha esta iniciativa destinada a fomentar el empleo y apoyar a las familias con mayores dificultades económicas del municipio».

Argumenta que la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) «elaboró la motivación técnica del expediente y la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, manifestó in voce la urgencia de la propuesta, disipando cualquier duda sobre la corrección del procedimiento».

El tripartito gobernante reprocha a la oposición su voto contrario porque la alcaldesa disipó las dudas

No fue así para la oposición. El portavoz de CC, Gustavo Pérez, calificó de «improvisada y opaca» la tramitación, «aprobada únicamente con un documento en PDF de una página y los informes de Secretaría e Intervención desfavorables, sin explicación sobre los perfiles de contratación, las condiciones del plan o su anuncio en el Servicio Canario de Empleo».

El documento de un folio en PDF folio contiene «un cuadro de costes salariales y una aportación municipal de 1.693.408 euros, frente a una subvención que apenas alcanza el 16,7 %», detalló Pérez. El exalcalde la consideró «una actuación temeraria que puede poner en riesgo hasta 120 puestos de trabajo» y resaltó que lo aprobado es «una de las mayores modificaciones de crédito del año, presentada a finales de ejercicio, sin un plan económico-financiero aprobado y con prisas injustificadas».

CC critica que la propuesta consta de una página sin especificar perfiles ni condiciones del plan

En un comunicado, los nacionalistas dijeron no oponerse al Plan de Empleo Social y aclararon que «rechazamos la falta de transparencia, la improvisación y el riesgo de que, por errores administrativos, el proyecto no llegue a ejecutarse». Al respecto, Coalición Canaria de Güímar reclamó al gobierno municipal «que presente un plan de empleo sólido, transparente y con garantías jurídicas reales, que proteja a los colectivos con mayores dificultades de inserción y asegure la correcta gestión de los fondos públicos».

El tripartito gobernante sostuvo que «gracias a la gestión y determinación de Carmen Luisa Castro, 127 personas podrán acceder a un puesto de trabajo dentro del Ayuntamiento de Güímar, impulsando la inserción laboral y el bienestar social en el municipio».