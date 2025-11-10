Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno de Canarias buscará en Los Rodeos fosas de represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo

Para esta acción, con un presupuesto de 14.900 euros, se utilizará la tecnología georradar, que permite una inspección no invasiva del lugar

La pista de aterrizaje de Los Rodeos y sus alrededores.

La pista de aterrizaje de Los Rodeos y sus alrededores. / El Día

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad, impulsará la localización de posibles fosas con personas represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura en el entorno del aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife.

El proyecto, dotado con 14.900 euros, ha sido adjudicado a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMHIT), dentro del marco de financiación estatal de Memoria Democrática.

Estas actuaciones forman parte del compromiso de la Consejería con la recuperación de la memoria histórica, la investigación para la localización de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, y la divulgación de los trabajos desarrollados para la reparación moral y dignificación de las víctimas.

Inspección con georradar

El proyecto contempla la inspección no invasiva mediante tecnología georradar de aproximadamente 90.000 metros cuadrados de terrenos anexos al aeropuerto.

Los trabajos incluirán la elaboración de un informe técnico con resultados y recomendaciones para futuras intervenciones.

