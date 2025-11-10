La Aemet prevé fuertes vientos en Tenerife este lunes
Se espera baja probabilidad de lluvias débiles
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este lunes en Canarias intervalos nubosos, baja probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve, como en Tenerife.
En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos y, en el resto de zonas, intervalos nubosos aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur.
En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento del noreste de fuerza entre 3 y 6, marejada o fuerte marejada, y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. En las aguas costeras de La Palma y El Hierro se esperan aguaceros desde la noche.
Previsión del tiempo por islas para este lunes:
TENERIFE
Nuboso en el norte y oeste con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, abriendo claros en el noreste. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 24
LA GOMERA
Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con algún intervalo de fuerte en los extremos noroeste y este, tendiendo a amainar a últimas horas del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 24
LA PALMA
Nuboso en el norte y este, con probables lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste en la primera mitad del día, tendiendo a últimas horas del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 23
EL HIERRO
Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y extremo oeste en la primera mitad del día, tendiendo a amainar a últimas horas del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 16 19
LANZAROTE
Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 19 25
FUERTEVENTURA
Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 19 24
GRAN CANARIA
Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos ocasionales en el suroeste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 20 24
