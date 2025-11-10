Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet prevé fuertes vientos en Tenerife este lunes

Se espera baja probabilidad de lluvias débiles

Oleaje en la costa de Bajamar

Oleaje en la costa de Bajamar

El Día

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este lunes en Canarias intervalos nubosos, baja probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve, como en Tenerife.

En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos y, en el resto de zonas, intervalos nubosos aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur.

En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento del noreste de fuerza entre 3 y 6, marejada o fuerte marejada, y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. En las aguas costeras de La Palma y El Hierro se esperan aguaceros desde la noche.

Previsión del tiempo por islas para este lunes:

TENERIFE

Nuboso en el norte y oeste con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, abriendo claros en el noreste. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 24

LA GOMERA

Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con algún intervalo de fuerte en los extremos noroeste y este, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 24

LA PALMA

Nuboso en el norte y este, con probables lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste en la primera mitad del día, tendiendo a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 23

EL HIERRO

Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y extremo oeste en la primera mitad del día, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 16 19

LANZAROTE

Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 19 25

Fuerte oleaje en Tenerife

Fuerte oleaje en Tenerife / ED

FUERTEVENTURA

Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 19 24

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos ocasionales en el suroeste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 20 24

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
  2. Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
  3. La Aemet avisa de un cambio de temperaturas en Tenerife este miércoles
  4. El Cabildo pone en venta por 10 millones bitcoins que compró por 10.000 euros
  5. Fin de semana pasado por agua en Tenerife: esta es la previsión de la Aemet
  6. Dueño de los mejores centros de ocio de Tenerife y un amante de los animales: así es el empresario más rico de la provincia según la Lista Forbes 2025
  7. El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
  8. Adiós a esperar la guagua bajo el sol y la lluvia: una campaña rehabilitará 2.251 paradas en Tenerife

Este es el precio más barato de este lunes en Santa Cruz de Tenerife para la gasolina y diésel: consulta tu municipio

Este es el precio más barato de este lunes en Santa Cruz de Tenerife para la gasolina y diésel: consulta tu municipio

La Aemet prevé fuertes vientos en Tenerife este lunes

La Aemet prevé fuertes vientos en Tenerife este lunes

William Levy, un enamorado de la lucha canaria: "Es un deporte noble"

William Levy, un enamorado de la lucha canaria: "Es un deporte noble"

La momia guanche de Tenerife en Viena: el legado que reclama Canarias tras 136 años

La momia guanche de Tenerife en Viena: el legado que reclama Canarias tras 136 años

El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: "Me lancé al mar sin pensarlo"

El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: "Me lancé al mar sin pensarlo"

La investigación canaria se vive al aire libre: más de 12.000 personas se dan cita en la Feria de la Ciencia de La Orotava

La investigación canaria se vive al aire libre: más de 12.000 personas se dan cita en la Feria de la Ciencia de La Orotava

Morat triunfa en Tenerife: más de 12.000 personas disfrutan de su único concierto en España

Morat triunfa en Tenerife: más de 12.000 personas disfrutan de su único concierto en España

Casi 300 muertos, centenares de animales perdidos y la Patrona arrastrada por el agua: así fue el peor aluvión caído en Tenerife

Casi 300 muertos, centenares de animales perdidos y la Patrona arrastrada por el agua: así fue el peor aluvión caído en Tenerife
Tracking Pixel Contents