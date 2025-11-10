La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia

La borrasca Claudia comenzará a afectar a Canarias desde este miércoles, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El fenómeno traerá chubascos intensos, tormentas y rachas de viento muy fuertes, especialmente en las islas occidentales, donde se prevén acumulaciones importantes de lluvia y riesgo de inundaciones.

La Aemet ha activado avisos de nivel naranja en La Palma, donde podrían registrarse 30 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 100 en 12 horas, y avisos amarillos en Tenerife, La Gomera y El Hierro por lluvias, tormentas y vientos de hasta 70 u 80 kilómetros por hora.

Riesgo de crecidas de barrancos e inundaciones locales

El sistema de frentes de la borrasca alcanzará las islas desde el miércoles, con precipitaciones persistentes y tormentas que afectarán sobre todo a las vertientes suroccidentales.

Según la Aemet, las lluvias podrían provocar crecidas súbitas de barrancos y acumulaciones de agua en zonas bajas o mal drenadas.

El viento del suroeste, que irá ganando fuerza desde primeras horas del día, podrá generar caídas de ramas, árboles o elementos estructurales en mal estado. También se espera temporal costero, con mar de fondo que podría afectar a puertos y paseos marítimos.

Evolución prevista hasta el jueves

La Aemet prevé que la inestabilidad aumente en el noroeste del Archipiélago durante el miércoles, con tormentas intensas que se extenderán al resto de las islas occidentales por la tarde y noche.

El jueves, el frente continuará desplazándose hacia el este, afectando a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, aunque con lluvias de menor intensidad.

El viento continuará soplando con fuerza, girando a oeste tras el paso del frente y aminorando al final del día.

La previsión indica que el temporal también alcanzará la Península Ibérica, con lluvias persistentes en Galicia y viento muy fuerte en el norte y noroeste peninsular.