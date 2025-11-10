Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet activa el aviso naranja en La Palma y Tenerife por precipitaciones acumuladas de hasta 100 litros por metro cuadrado

Se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros/hora

Avisos amarillos este miércoles en Canarias / Aemet

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles el aviso naranja (riesgo importante) en La Palma y Tenerife por precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros/metro cuadrado en una hora y de 100 litros/m2 en doce horas.

El mayor riesgo se prevé para las zonas altas de El Paso y Garafía, así como en el noreste de La Palma, donde las precipitaciones pueden ser de carácter tormentoso, sin descartar que afecten a zonas bajas y la capital, así como en el este, sur y oeste de Tenerife.

Para el resto del archipiélago, la Aemet mantiene el aviso amarillo (riesgo) en La Gomera, El Hierro y el norte y el área metropolitana de Tenerife, con acumulaciones de lluvia de hasta 20 litros/m2 en una hora y de 60 litros/m2 en doce horas.

También ha activado el aviso amarillo por viento y por tormentas en las islas occidentales, con rachas máximas de hasta 80 kilómetros/hora.

