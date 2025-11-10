La Aemet activa el aviso naranja en La Palma y Tenerife por precipitaciones acumuladas de hasta 100 litros por metro cuadrado
Se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros/hora
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles el aviso naranja (riesgo importante) en La Palma y Tenerife por precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros/metro cuadrado en una hora y de 100 litros/m2 en doce horas.
El mayor riesgo se prevé para las zonas altas de El Paso y Garafía, así como en el noreste de La Palma, donde las precipitaciones pueden ser de carácter tormentoso, sin descartar que afecten a zonas bajas y la capital, así como en el este, sur y oeste de Tenerife.
Para el resto del archipiélago, la Aemet mantiene el aviso amarillo (riesgo) en La Gomera, El Hierro y el norte y el área metropolitana de Tenerife, con acumulaciones de lluvia de hasta 20 litros/m2 en una hora y de 60 litros/m2 en doce horas.
También ha activado el aviso amarillo por viento y por tormentas en las islas occidentales, con rachas máximas de hasta 80 kilómetros/hora.
- El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
- El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
- Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
- La Aemet avisa de un cambio de temperaturas en Tenerife este miércoles
- El Cabildo pone en venta por 10 millones bitcoins que compró por 10.000 euros
- Fin de semana pasado por agua en Tenerife: esta es la previsión de la Aemet
- Dueño de los mejores centros de ocio de Tenerife y un amante de los animales: así es el empresario más rico de la provincia según la Lista Forbes 2025
- La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia