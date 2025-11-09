Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

William Levy, un enamorado de la lucha canaria: "Es un deporte noble"

El actor valora en 'El Hormiguero' el trabajo de los luchadores: "Compiten con mucho respeto"

William Levy junto al mandador del Rosario, Domingo Sánchez.

William Levy junto al mandador del Rosario, Domingo Sánchez. / E. D.

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

La lucha canariaparece que se está poniendo de moda fuera de las islas. Ya son varios los actores que, durante sus rodajes en el archipiélago, aprovechan para conocer este deporte vernáculo.

Can Yaman o William Levy, estrellas internacionales de las telenovelas, son algunos de los que han aprovechado su estancia en la isla de Tenerife para ver de cerca este deporte. Pero, además, no dudan en alabar sus bondades.

El actor cubano, que esta misma semana visitó el programa de Antena 3 'El Hormiguero', no dudó en alabar las cualidades de este deporte y de sus luchadores, algo que conoce de cerca ya que, en su última serie 'Camino a Arcadia', interpreta a un entrenador de lucha canaria.

Un deporte noble

Levy conoce de cerca este deporte, ya que, para prepararse para este papel recibió entrenamiento intensivo durante varias semanas con luchadores del Club de Lucha Rosario Valle de Guerra Ybarra, aprendiendo desde las mañas básicas hasta técnicas avanzadas, y participando en prácticas reales bajo la supervisión del mandador del equipo, Domingo Sánchez.

Una de las cuestiones que el actor destacó en su intervención en el programa de Pablo Motos, donde estuvo acompañado por la actriz Paula Echevarría -su compañera en la serie-, es la nobleza de este deporte.

"Al hablar de lucha, uno puede pensar que es algo violento, pero es una de las cosas más nobles que he visto, con mucho respeto", explicó.

Bonita tradición

El actor también resaltó la bonita tradición que aún se mantiene en los encuentros. "Todavía mantienen la tradición de que el que gana la pelea pasa por el público y va recibiendo monedas, es algo muy bonito. Es una tradición que aún te lleva al tiempo de antes", apuntó.

Noticias relacionadas y más

Rivales y compañeros

Tanto Levy como Motos pusieron de relieve que, en la lucha canaria, "el rival es un compañero" y se tratan como tal. "No hay esa pelea o fuerte competencia que se ve en otros deportes, aquí compiten pero con respeto y nobleza", señaló.

