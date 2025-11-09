Miguel Ángel Clavijo: «El ministro me dijo que tendremos la momia de Madrid el próximo año»
Clavijo revela que la vuelta del xaxo del Museo de Antropología está «más cerca»
El Gobierno de Canarias acelera el proceso para que la momia guanche mejor conservada, la que se encuentra en el Museo de Antropología de Madrid, regrese a Tenerife y pase a los fondos del Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) de Santa Cruz de Tenerife. El director general de Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, adelanta que acaba de enviar al Ministerio de Cultura el borrador del convenio que regulará la restitución de este aborigen tinerfeño momificado que apareció en el barranco de Herques, entre Fasnia y Güímar.
Clavijo ha recibido, además, garantías del propio ministro de que esta devolución llegará pronto a buen puerto. «En una conversación reciente, Urtasun me comentó que él mismo vendrá con esta momia a Tenerife cuando se completen los trámites dentro de un año», admitió Clavijo. El Ejecutivo regional y el Cabildo de Tenerife son las administraciones que están presionando a la estatal para que este xaxo pase a los fondos del MUNA, un museo que ya posee un gran legado guanche y medios de primer nivel para su estudio y conservación.
Las últimas devoluciones a Canarias de aborígenes momificados datan de 2011 y 2003. En 2011, Museos de Tenerife recibía tres momias de la Universidad Complutense de Madrid. Y el 2 de septiembre de 2003 llegaban a Los Rodeos otras dos procedentes del Museo de Ciencias Naturales de Necochea, en Argentina.
