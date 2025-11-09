Llega la Feria Regional de Artesanía de Tenerife: del 5 al 8 de diciembre en el Recinto Ferial

El Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias han celebrado este jueves una reunión con una amplia representación de artesanos de todas las islas para ultimar los detalles de la 41ª Feria Regional de Artesanía, que abrirá sus puertas del 5 al 8 de diciembre en el Recinto Ferial de Tenerife y tendrá entrada gratuita.

Durante la reunión se abordaron aspectos esenciales para el desarrollo de la feria, como la distribución de los espacios expositivos, la organización de talleres demostrativos, la estrategia de promoción en medios y redes sociales, así como la logística de transporte y montaje, según ha informado el Cabildo en una nota.

Además, se puso sobre la mesa la necesidad de acercar la artesanía a la población joven, para fomentar el relevo generacional.

Un artesano, en un edición anterior de la feria. / Carsten W. Lauritsen

El consejero de Empleo del Cabildo, Efraín Medina, ha explicado que uno de los acuerdos de la reunión ha sido la creación de una mesa técnica permanente. "Este grupo de trabajo nos servirá para mantener una comunicación fluida entre la administración y los profesionales que participarán en la feria, no solo de cara a la organización del encuentro, sino también para futuras iniciativas", señaló.

Además, se planteó la incorporación de actividades paralelas que enriquezcan la experiencia del visitante, como charlas, exposiciones temáticas, espacios dedicados a la artesanía infantil y una zona de degustación de productos agroalimentarios tradicionales.

Sobre la feria

Señalan que estas propuestas buscan atraer a públicos diversos y reforzar el carácter educativo y cultural del evento. Y para ello, la Feria Regional de Artesanía reunirá en su 41ª edición a 140 artesanos de todas las islas en un espacio de 12.000 metros cuadrados, y estará dedicada a la Indumentaria Tradicional del Archipiélago.

Además, habrá una amplia representación de oficios tradicionales, como el bordado, los trajes tradicionales, la cestería de vara, la alfarería, la carpintería tradicional, el calado o la roseta, recién declarada Bien de Interés cultural inmaterial de Canarias.

También habrá puestos dedicados a oficios contemporáneos, como la cerámica, la jabonería, la muñequería, la joyería, la cuchillería, la impresión y el grabado, el fieltro o la vidrería, entre otros.

Además de la zona de venta y exposición, habrá talleres didácticos, clases magistrales y actividades destinadas a difundir el valor de la vestimenta tradicional, tanto para el público infantil como para adultos. El programa incluye también actuaciones musicales de primer nivel, desfiles educativos organizados por el Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife, así como una zona de descanso y alimentación con productos genuinos de Canarias.