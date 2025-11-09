‘Kokuhaku’, de Adriá Guxens, ganador de la XX edición del Festival de Cortos de La Orotava

El Festival de Cortos de La Orotava, en su XX edición, ha elegido a la obra ‘Kokuhaku’, del director Adriá Guxens, como título ganador en este 2025. Este reconocimiento tuvo lugar en la noche de este sábado, 8 de noviembre, en el desarrollo de la gala final llevada a cabo en las instalaciones del Cine Yelmo La Villa, en el mismo municipio norteño.

El premio otorgado tras la deliberación del jurado llegó entre las más de 600 obras recibidas como cintas aspirantes. El segundo y el tercer puesto, éste último con el patrocinio del Centro Comercial La Villa, fueron para ‘Depredador’, de Javier Freser y ‘Pobre Marciano’, de Alex Rey.

Respaldo masivo del público

Una vez más, las galas de viernes y sábado, donde se mostraron las obras a concurso en la Sección Oficial, volvieron a contar con el respaldo masivo del público, en dos jornadas que tuvieron como maestro de ceremonias al humorista Darío López.

Además, este sábado, Cayetana Guillén Cuervo, en su condición de madrina del festival, fue la encargada el entregar el máximo reconocimiento al corto ganador. Esta gala final fue el momento culmen, dándose a conocer el resto de premiados.

Reparto de premios

La cinta ‘Kokuhaku’, de Adriá Guxnes, fue la seleccionada por el jurado para conquistar el Primer Premio del Festival, consiguiendo así además los 2.000 euros de los que consta el galardón. El segundo y tercer clasificado se llevan una cuantía de 1.000 y 500 euros, respectivamente.

Por su parte, la obra ‘La paciente desconocida’, de Antonia San Juan, se hizo con el premio Volcanic Xperience’ de la Sección Canaria, con una dotación de 500 euros. El premio del público Maderas Santana para la obra regional fue a parar a ‘La Habitación’, de Nacho Peña, con una cuantía de 500 euros.

‘Depredador’ también se alzó con la distinción a la mejor dirección de fotografía, patrocinado por RC Service, con una recompensa que asciende a 1.000 euros en concepto de prestación de servicios en material de cámara.

El Festival de Cortos de La Orotava está organizado por Cinenfoque junto al Ayuntamiento de la Orotava, Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, Cabildo Insular de Tenerife y diferentes entidades privadas.