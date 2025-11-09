Éxito rotundo del festival de los 90 más grande del mundo en su segunda edición en Tenerife

El público asistente este sábado Love the 90’s Tenerife disfrutó de lo mejor del dance, del pop/rock y los hits del verano de aquellos maravillosos años. El festival llevó a los miles de amantes de los noventa a revivir la música de una etapa muy especial donde se dieron grandes hits que han perdurado a lo largo de los años. Los espectadores allí presentes quedaron enamorados del diseño del escenario, el ritmo sin pausa que alterna actuaciones en directo y djs, las coreografías, los efectos especiales y el enorme despliegue audiovisual diseñado por los mejores equipos especializados en tecnología, audiovisuales y ambientación de España.

La puesta en escena de los más de 15 artistas que actuaron en riguroso directo contó con increíbles efectos de iluminación y láser. El show totalmente sincronizado demostró una vez más estar al nivel de las grandes giras europeas e internacionales. El escenario de Love the 90’s Tenerife recibió a Jenny de Ace of Base, Ultra Naté, Dj Sash!, La Bouche, Crystal Waters, El Simbolo, Whigfield, OBK, Chimo Bayo, Ku Minerva, Dj Sylvan, Sensity World y las mejores sesiones de baile de la mano de los Jumper Brothers, y estuvo presentado por la estrella radiofónica de los noventa, Fernandisco.

El proyecto está patrocinado por el Gobierno de Canarias, a través de su empresa pública Promotur Turismo Canarias S.A., bajo el lema 'Islas Canarias Latitud de Vida', el Cabildo de Tenerife con la marca “Tenerife!, despierta emociones” y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mediante Sociedad de Desarrollo.

Giras

El año 2017 la promotora musical Sharemusic! lanza por primera vez Love The 90’s, a partir de ese momento la cita musical se convierte en un fenómeno internacional. Hoy en día es el festival más grande del mundo dedicado a la música de los años noventa. La promotora ha ideado, creado y ejecutado el fenómeno musical Love The 90’s con el objetivo de que el público pudiera recordar y revivir los mejores momentos de su vida sin dejar de disfrutar ni un minuto. El año pasado el festival celebraba su primera edición en las Islas Canarias, lo hizo en Tenerife. Este año 2025 ha repetido la cita en la isla después de que su gira nacional le haya llevado por seis capitales españolas y en todas ellas haya colgado el cartel de “todas las entradas vendidas”. La siguiente fecha después de Tenerife es el próximo sábado 15 de noviembre en Gran Canaria, de hecho será la primera vez en la historia que el festival se celebra en esta isla. La fecha de cierre de la gira nacional es el próximo 29 de noviembre en Bilbao.

El éxito de Love the 90’s se traducirá este próximo año 2026 en su primera gira internacional por Latinoamérica el mes de marzo; la promotora ya ha anunciado dos fechas en México, una en Chile y una en Argentina. Asimismo, Love the 90’s el próximo año seguirá su habitual gira por las principales capitales españolas.