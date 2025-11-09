El restaurante al que tienes que ir en Tenerife si quieres comida casera y barata: el menú cuesta menos de 10 euros

Encontrar un restaurante económico y con comida de calidad es cada vez más complicado. Los precios no dejan de aumentar y ya no es muy común encontrar restaurantes para comer una comida excelente a un precio único.

La cuenta de TikTok @guachinchesmodernos ha desvelado uno de estos tesoros ocultos en Tenerife, un restaurante ubicado en Granadilla de Abona donde ofrecen un menú por tan solo 9,5 euros, que incluye primer plato, segundo, postre, además de pan con mantequilla. Un precio de los que ya casi no se ven hoy en día.

El sabor casero más popular de Tenerife

En el sur de Tenerife sigue existiendo un lugar para comer que cumpla los tres adjetivos imprescindibles: bueno, bonito y barato. Conocido como El Chiringuito, este restaurante se ha ganado la fama de ser uno de los espacios más auténticos donde disfrutar la comida casera a precios populares.

Su menú del día es uno de los más completos de la isla, ofrece hasta 13 opciones de primeros platos, desde una clásica ensaladilla hasta un rancho canario, además de 17 variedades de segundo entre los que destacan el calabacín relleno o la pechuga en salsa de champiñones. Para terminar con la elección de uno de sus 12 postres caseros y así poner el broche dulce a una magnífica comida.

La bebida no está incluida, pero por tan solo 1,30€ los comensales pueden añadir una botella de agua, lo que hace que el menú siga manteniendo una gran relación calidad-precio.

El restaurante se encuentra en Granadilla, a tan solo un minuto de la autopista y cuenta con aparcamientos propios, accesos adaptados para personas con movilidad reducida y una terraza pet friendly.

Aceptan pagos con tarjeta, lo que facilita aún más la visita de los clientes.

Horarios

El Chiringuito abre de lunes a domingo de 13:00 a 17:00, y amplía su horario de jueves a sábado hasta las 22:00. Los martes y miércoles permanece cerrado por descanso del personal.