La Aemet avisa: este domingo habrá lluvias en Tenerife
Las precipitaciones serán, en general, débiles
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este domingo en Canarias cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con precipitaciones en general débiles, más probables durante la madrugada y la mañana y, en el resto de zonas, intervalos nubosos sin descartar lluvia débil.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y el viento será moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.
En cuanto a las condiciones del mar, el viento soplará del norte o noreste con fuerza entre 4 y 6, y se espera marejada o fuerte marejada, mar de fondo del noroeste de 1 a 3 metros y lloviznas al norte por la noche.
Previsión del tiempo por islas para este domingo:
TENERIFE
Nuboso en la vertiente norte acompañado de lluvia débil más probable durante la primera mitad del día y en horas nocturnas. En el resto de zonas, intervalos nubosos que aumentará a nuboso en zonas de interior de la vertiente suroeste por la tarde cuando no se descarta lluvia débil. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 24
LA GOMERA
Nuboso en la vertiente norte acompañado de lluvia débil más probable durante la primera mitad del día y en horas nocturnas. En el resto de zonas, intervalos nubosos y sin descartar lluvia débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte los extremos noroeste y este.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 21 24
LA PALMA
Nuboso en las vertientes norte y este con probable lluvia débil más probable durante la primera mitad del día y en horas nocturnas, tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos que aumentará a nuboso en zonas de interior de la vertiente oeste por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertientes sureste y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 24
EL HIERRO
Intervalos nubosos, más compactos en el norte con probabilidad de lluvia débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y extremo oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 18 23
LANZAROTE
Intervalos nubosos con apertura de algún claro durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en zonas de interior.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 20 25
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos, más abundantes en la mitad norte y con apertura de claros durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 20 24
GRAN CANARIA
Nuboso en la vertiente norte acompañado de lluvia débil más probable durante la primera mitad del día y en horas nocturnas. En el resto de zonas, intervalos ocasionales que aumentarán a nuboso en zonas de interior de la vertiente sur por la tarde cuando no se descarta lluvia débil. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 21 25
