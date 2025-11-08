Titsa recibe doce millones de euros extra para comprar 25 guaguas más en 2026

La empresa pública de transporte Titsa recibió doce millones de euros extras en la octava y última modificación de crédito del presupuesto del Cabildo de 2025. Ello permitirá comprar 25 guaguas más que se sumarán a las 70 licitadas para el año que viene, hasta alcanzar las 95. De ellas, "una quincena serán destinadas a reforzar el servicio en el Parque Nacional del Teide", según revela la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, quien explica que "este año hemos contado con 37 millones de euros en total para adquirir guaguas que recibiremos en 2026". A las cuentas del próximo ejercicio se incorporarán tres millones más para este fin.

Acuerdo plenario

El acuerdo fue adoptado por el Pleno del Cabildo de Tenerife de forma que ya son casi 40 millones de euros los que asigna a pagar casi 100 nuevos vehículos. Muchas de las guaguas serán de dos pisos e híbridas y permitirán ampliar los escasos dos servicios diarios hacia y desde el parque nacional a través de las líneas 348 (Puerto de la Cruz) y 342 (Costa Adeje).

Tres actuaciones

Los 12.009.251 euros se emplearán en aportaciones específicas a favor de Titsa y en atender la financiación de tres actuaciones. En primer lugar, abonar el resto pendiente para la adquisición de flota por 3.161.589 euros. En segundo término, acometer la electrificación del Garaje de Los Rodeos, con 1.447.662 euros, y, por último, pagar 7.400.000 euros correspondientes a la anualidad en curso de la compra de 25 guaguas. Esos vehículos permitirán acometer la renovación de la flota, mediante la sustitución de los vehículos con gran antigüedad, y ampliar el servicio con la incorporación de guaguas destinadas a atender el incremento de la demanda y la extensión de la red de transporte en diversas líneas, entre ellas las del Parque Nacional de Teide.

Paso en la movilidad

A mediados de octubre el Cabildo anunció que Tenerife daba "un paso decisivo" hacia la movilidad sostenible con la adquisición de 70 guaguas para el servicio interurbano, que se incorporarán a la flota insular a lo largo del segundo semestre de 2026. Ahora, añade esta nueva remesa de 25. Entre las principales novedades destaca la apuesta por casi una veintena de guaguas de doble piso, que circularán en rutas de larga distancia con pocas paradas. Están diseñadas para aliviar la congestión del tráfico en las autopistas del norte y del sur de la Isla. Estas unidades duplicarán la capacidad de pasajeros, pasando de 65 a 93 plazas, lo que permitirá optimizar los trayectos y ofrecer un servicio más cómodo y eficiente.

Guaguas eléctricas

Además, Titsa contará con las primeras ocho guaguas interurbanas eléctricas, con capacidad para operar en trayectos diarios de hasta 310 kilómetros. Circularán en las líneas 051 y 057, que conectan La Laguna, Tacoronte, Valle de Guerra y Tegueste y servirán para evaluar el rendimiento de los vehículos eléctricos en recorridos de media distancia. Con estas incorporaciones, la compañía alcanzará una flota total de 692 vehículos, consolidándose como la más moderna y joven de España, destaca el Gobierno insular.

Crece la demanda

El transporte público en la Isla no deja de crecer, ya que desde 2023 el número de pasajeros ha pasado de 47 millones a 86,7 millones previstos al término este año. La causa principal es la gratuidad y la mejora del servicio. Hasta el pasado día 12, Titsa y Metrotenerife habían transportado conjuntamente más de 86 millones de usuarios, consolidando al sistema público insular como la principal alternativa al vehículo privado.

Movilidad sostenible

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que esta inversión "marca un nuevo hito en la movilidad sostenible de la Isla", al combinar guaguas eléctricas y de doble piso en una operación que "permitirá ofrecer un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades de la ciudadanía". Defendió que se trata de una "revolución verde, con vehículos de cero emisiones, menor contaminación acústica y menor impacto ambiental, que reforzarán la cohesión territorial de Tenerife".

Nuevos conductores

La adjudicación de los vehículos se ha distribuido en nueve lotes entre las empresas Scania Hispania, Iveco España y Whole and Retailer, S.A., que será responsable del suministro de la mayoría de las guaguas de doble piso. Además, la ampliación de la flota ha permitido la creación de 350 nuevos empleos, de los cuales 300 corresponden a conductores.