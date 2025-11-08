La suerte premia a Tenerife: la Lotería Nacional reparte 150.000 euros

Lotería Nacional ha vuelto a repartir suerte este sábado, 8 de noviembre, en Tenerife. En concreto, hasta la isla 'viajó' un primer premio, valorado en 150.000 euros.

En concreto, este primer premio ha recaído en el número 39880. El segundo, en el 42574 y el tercero, en el 50163, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El afortunado de Tenerife adquirió su billete en la administración de la carretera general TF-28, en Valle San Lorenzo. Este premio también se vendió en Cádiz.

Segundo y tercer premio

Por otro lado, el segundo premio, con un valor de 30.000 euros al número, fue consignado en Málaga.

Y el tercero, con un premio de 15.000 euros, en Palencia, Lleida y Murcia.

La Primitiva

Este no ha sido el único premio de la jornada que ha tocado en la provincia tinerfeña. Hasta Los Llanos de Aridane 'viajó' un premio de segunda categoría (5 aciertos + C) de la Primitiva.

Así, el billete fue vendido en la administración de la calle Ángel, número 10. El afortunado recibirá 100.763 euros.