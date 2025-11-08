¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, El imperio (L’empire, 2024), una película en la que el director francés Bruno Dumont parodia a su manera la saga Star Wars. Premio del Jurado en Berlín (Oso de Plata), este filme de comedia y ciencia ficción esconde entre sus gags un potente discurso sobre el bien y el mal y habla a su vez sobre las leyes morales. La trama de este trabajo se desarrolla en un tranquilo y pintoresco pueblo de pescadores del norte de Francia, donde nace un bebé especial, un niño tan único y singular que provoca una guerra secreta entre fuerzas alienígenas.

Desfile de catrinas

La Laguna acoge este sábado el tradicional desfile de catrinas por el casco histórico y la Fiesta del mariachi. El primero de ellos tendrá lugar a las 17:30 y el segundo, a las 19:00 horas. La fiesta se celebrará en la Torre de la Concepción y estará a cargo del Mariachi Mencey Azteca y el Mariachi Barrio Garibaldi.

Cartel de los actos. / E. D.

Ciencia

La ciencia vuelve a llenar las calles de La Orotava en una nueva edición de la Feria de la Ciencia, un encuentro que acerca la investigación, la tecnología y la innovación a todos los públicos de una forma divertida, accesible y participativa, en la Plaza de la Constitución.

El domingo tienes una cita imprescindible para descubrir, aprender y disfrutar de la ciencia en familia. Estará abierta de 10:30 a 18:30 horas.

Cartel de la Feria de la Ciencia / E. D.

Tradiciones

Este sábado Santa Cruz de Tenerife acogerá la segunda edición del Mercadillo de las Tradiciones de Anaga, con el que pretende poner en valor la cultura, el sector primario, la artesanía y las tradiciones de esta zona. De 11:00 a 17:00 horas, habrá actividades para toda la familia, actuaciones y degustaciones en el entorno de la avenida Pedro Schwartz y del Infobox.

Música

Morat, una de las bandas más influyentes de la música en español de las últimas décadas, ofrecerá este sábado su único concierto en España de 2025 en el campo de fútbol de Adeje en Tenerife.

El concierto comenzará a las 21:00 horas, aunque desde las 19:00 horas estarán las puertas abiertas.

Deportes

La jornada más deportiva del fin de semana se llevará a cabo el sábado, cuando se celebran los partidos de La Laguna Tenerife y el CD Tenerife. En concreto, el Heliodoro Rodríguez López acogerá el partido de Primera RFEF entre el Tenerife y el Bilbao Athletic. En encuentro se disputará a las 17:30 horas.

Por su parte, a las 19:00 horas, La Laguna Tenerife CB Canarias se enfrentará al San Pablo Burgos en el marco de la Liga Endesa. El partido será en el Pabellón Santiago Martín.