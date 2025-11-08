Fin de semana pasado por agua en Tenerife: esta es la previsión de la Aemet
Las temperaturas permanecerán sin cambios y el viento será moderado
La lluvia hará acto de presencia este sábado, 8 de noviembre, en Tenerife. Así lo pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que informa de que en Canarias habrá probables precipitaciones débiles, temperaturas con pocos cambios y viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste.
Se prevén cielos nubosos en las vertientes norte de las islas montañosas con probables precipitaciones débiles, más probables durante la tarde y la noche y, en el resto de vertientes, intervalos que podrán aumentar a nuboso en zonas de interior al oeste y sur por la tarde.
En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos en general que aumentarán a nuboso durante las horas centrales cuando no se descarta lluvia débil especialmente en las vertientes norte y oeste.
En cuanto a las condiciones del mar, se espera que el viendo sople del norte o noreste con fuerza entre 4 y 6, marejadilla o marejada, que aumentaría a fuerte marejada, y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.
Estas son las previsiones por islas para este sábado:
TENERIFE
Nuboso en el norte con probable lluvia débil, más probable durante la tarde y la noche y en el extremo noreste. En el resto, intervalos nubosos, que aumentará a nuboso en zonas de interior al sur y oeste durante la tarde, cuando no se descarta lluvia débil. Poco nuboso en cumbres centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 25
LA GOMERA
Cielos nubosos en el norte acompañados de probables precipitaciones débiles, especialmente durante la tarde y la noche. En el resto de zonas, intervalos ocasionales, aumentando durante la tarde en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 22 26
LA PALMA
Nuboso en el norte y este, sin descartar precipitación débil durante el día que aumentará a probable durante la tarde y la noche. Temperaturas con pocos cambios, o con ligeros ascensos de las mínimas. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 23
EL HIERRO
Cielos nubosos en el norte sin descartar precipitaciones débiles, más probables durante la tarde y la noche. En el resto de zonas intervalos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 16 19
LANZAROTE
Predominio de cielos nubosos en la vertiente noroeste y sin descartar lluvia débil, intervalos nubosos en el resto de zonas que podrán aumentar a nuboso durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las mínimas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 19 25
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso durante las horas centrales, especialmente en las vertientes norte y oeste y sin descartar lluvia débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las mínimas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior y en el extremo sur de Jandía.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 19 25
GRAN CANARIA
Nuboso en la vertiente norte con probables precipitaciones en general débiles. En el resto de zonas poco nuboso con intervalos ocasionales. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 20 25
