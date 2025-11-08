I Love Reggaeton Tenerife, el auténtico latino canario

Santa Cruz de Tenerife celebró la noche de este viernes su esperada cita con I Love Reggaeton. El público asistente disfrutó de las actuaciones en riguroso directo de los artistas fundadores de este estilo musical. Subieron al escenario importantes figuras del género como Omega, Fuego y Fulanito.

Los asistentes no pararon de bailar con los ritmos pegadizos de Lorna, Danny Romero y Carlitos Rossy. Las sesiones de baile las protagonizaron Dame más Gasolina Djs mientras se iban sucediendo las actuaciones del resto de artistas que conformaban el cartel.

Tenerife vibró, además, con la música de El Chuape, Xriz, Dixson Waz y José De Rico. Asimismo, la noche prendió con Dr Bellido, Pilson y Clase A. Actuaciones todas ellas que ponen de manifiesto que el primer reggaeton nunca se olvida.

La próxima parada de la gira nacional 2025 del festival, que marcará es en Gran Canaria el viernes 14 de noviembre, se trata de la fecha de cierre de la gira.

I Love Reggaeton. / E. D.

I love Reggaeton es el primer show musical que realiza un respetuoso homenaje a la historia del Reggaeton desde sus inicios hasta ahora, incorporando a sus fundadores y máximos exponentes y con un show totalmente sincronizado y una puesta en escena 100% tecnológica. En el año 2004 el género latino irrumpe en España de forma exponencial gracias a un nuevo estilo llamado reggaeton. El Boom ya estaba empezando. Desde entonces el reggaeton es el nuevo sonido mainstream a nivel mundial. I Love Reggaeton rememorará sobre el escenario los temas más emblemáticos de la década del 2005 hasta el 2015.

Experiencia única e inmersiva

El show I Love Reggaeton pone al servicio de las emociones las últimas innovaciones tecnológicas y combina a la perfección los audiovisuales con la sincronización de todo lo que pasa en el escenario en cada momento. La ideación y creación de este show que está al nivel de las grandes giras internacionales está desarrollado e implementado en toda su totalidad por Sharemusic!. El sello ya inconfundible de nuestra promotora acaba generando una experiencia única e inmersiva para el público asistente.

Giras

I Love Reggaeton ha programado para este 2025, de mayo a noviembre, un total de nueve fechas por todo el territorio nacional colgando el cartel de todas las entradas vendidas en todas las fechas celebradas.

El festival el año 2026 en el marco de su creciente popularidad da un paso más y mantiene la gira nacional y suma la gira internacional por latinoamérica, actualmente ya se han anunciado dos fechas en México y una en Chile a finales del mes de marzo