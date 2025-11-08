El futuro paseo de Las Vistas: más ancho y mejor acceso a la playa

La playa de Las Vistas mejorará las condiciones de su entorno con el desarrollo del proyecto para renovar el Paseo Marítimo, obra que contará con más de tres millones de inversión. El Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó esta semana el proyecto al tratarse de "una actuación estratégica para la mejora del frente litoral y del espacio turístico más transitado del sur de la isla”, según el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso.

“La actuación supone una inversión estimada de 5.530.820 euros, de los cuales el Cabildo de Tenerife financia 3.143.031 euros, y contempla la renovación integral del paseo marítimo, incluyendo pavimentos, mobiliario urbano, zonas ajardinadas y accesos adaptados”, apunta Afonso.

Así, Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Turismo, invierte más de 3 millones de euros en la renovación del Paseo Marítimo de la Playa de Las Vistas, en Los Cristianos (Arona), enmarcado dentro del Programa Insular de Estrategia y Regeneración Turística (PIER).

Mejoras

El vicepresidente comenta que “el diseño garantiza la accesibilidad universal y refuerza la identidad paisajística del litoral de Los Cristianos, contribuyendo a la mejora de la experiencia turística, la calidad del espacio público, y a la sostenibilidad del destino”.

Afonso explica que la actuación Paseo Marítimo de la Playa de las Vistas tiene como objetivo la renovación del paseo marítimo más emblemático del núcleo turístico de Los Cristianos (Arona), mediante la reorganización del paseo dotándolo de más anchura y una conexión más directa con la playa.

Afonso señala que estas actuaciones “están pensadas para que sean integrales y que aborden espacios singulares dentro de la trama urbana de los municipios. El PIER es un documento clave para renovar la imagen y la oferta de estos municipios de la isla. Estamos impulsando la regeneración de los espacios turísticos de Tenerife”.

Imagen aérea de la playa de Las Vistas, en el municipio tinerfeño de Arona. / E. D.

Proyectos turísticos

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó definitivamente el pasado 18 de diciembre de 2024 el Programa Insular de Estrategia y Regeneración Turística (PIER) 2024-2027 con una aportación inicial de 18 millones de euros en inversión y que incluye la actuación de ocho importantes intervenciones.

Asimismo, Lope Afonso recuerda que son cinco los municipios recogidos en el PIER: “Arona, Adeje, Puerto de la Cruz, Santiago del Teide y San Miguel de Abona concentran 120.970 plazas alojativas, más del 90% de las camas y la mayor densidad turística generando un mayor desgaste del espacio, y es un compromiso del Cabildo mejorar la calidad de los lugares que mantengan el destino turístico y lo hagan atractivo, mejorando la situación actual que presentan algunos entornos”.