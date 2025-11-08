Estabilizan el cortafuegos afectado por el gran incendio de Los Realejos en 2022

El 21 de julio de 2022 se declaró un conato de incendio en Los Realejos. En pocos días se convirtió en uno de los fuegos más voraces de los últimos años en Canarias. Ahora, más de tres años después, el área de Medio Natural del Cabildo de Tenerife comienza el proyecto de estabilización del cortafuegos que entonces quedó dañado por las llamas y que se encuentra justo debajo de la zona más castigada, según fuentes del Ayuntamiento de Los Realejos. La intensidad del incendio fue tal que se prolongó durante casi 20 días y quemó más de 2.000 hectáreas de masa forestal.

Más de 160.000 euros para casi dos kilómetros

Considerado uno de los cortafuegos más importantes de la Isla, el tramo a rehabilitar tiene casi dos kilómetros de distancia y la actuación costará más de 160.000 euros. El principal objetivo es mejorar la seguridad y durabilidad del firme de ese trazado. La estabilización de la superficie se lleva más del 98% del presupuesto. Según el estudio previo, está afectado por zanjas, huecos y varios deslizamientos. Además, el documento indica que otro de los grandes problemas es "la deposición de limos en la capa estabilizada actual, lo que provoca que, en época de lluvias, se forme una capa resbaladiza que hace intransitable la pista por los vehículos".

Zona protegida

La parte del cortafuegos a rehabilitar está ubicada en la cresta de la pared este de Tigaiga, entre Icod el Alto y la piedra de Los Pastores. El estudio de impacto ambiental del proyecto arroja la compatibilidad de la actuación con la zona. El pinar húmedo y el fayal-brezal componen la masa de vegetación de este entorno, junto a una abundante fauna endémica. Es un paraje de alta sensibilidad ecológica y también un lugar de importancia comunitaria (LIC), dentro del parque natural de la Corona Forestal. Además, el área corresponde a montes de utilidad pública del municipio de Los Realejos.

Cal apagada y áridos

Para reparar el cortafuegos, una herramienta fundamental para garantizar la extinción de futuros incendios, se aplicará cal apagada, que actúa como un cemento natural que protege frente a la erosión y el paso del tiempo, y una capa final de árido compactado, para un acabado adaptado al entorno y resistente a la erosión. La reparación se prolongará durante tres meses y cuenta con un año de garantía, según el proyecto redactado.

Se utilizarán 20 kilos de cal apagada por metro cuadrado, más los áridos correspondientes. También se aplicará una capa de zahorra natural de 12 centímetros de grosor en una vía que tiene, de media, un ancho de cuatro metros. Ya se han realizado ensayos de laboratorio para definir cuál es la proporción adecuada de cada material para el cortafuegos realejero. Además, se respetarán las peraltas y pendientes que llega a un 8% de desnivel en curvas, y a un 4% en rectas.