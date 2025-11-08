La artista canaria Anaé presenta su sencillo ‘Mejor que antes’
La cantante desnuda su verdad en una poderosa canción que transforma la despedida en fuerza y libertad
La cantante canaria Anaé presenta su nuevo sencillo ‘Mejor Que Antes’, una canción profundamente personal que refleja, de manera honesta, una historia real y que celebra el momento en el que una ruptura deja de doler y se convierte en un acto de amor propio.
En esta nueva etapa, la artista fusiona bolero, bachata y son en una propuesta íntima y profundamente emotiva que marca una clara evolución personal y musical.
Este sencillo fue compuesto y grabado en Miami junto al reconocido productor y compositor Yadam González, ganador de cuatro Latin Grammy, aportando al sencillo una sonoridad cálida, auténtica y contemporánea.
Con una trayectoria marcada por la autenticidad y una fuerte conexión con el folclore de las Islas Canarias, Anaé cruza nuevamente el océano para seguir explorando los sonidos que la definen. Este lanzamiento refuerza su compromiso con la música en vivo, el sentimiento y la riqueza rítmica del Caribe y América Latina.
“Esta canción es mi verdad, no es una historia de desamor ni de despecho, sino de renacimiento y agradecimiento. A veces cuando alguien se va, es el mejor momento para encontrarte a tí misma”, confiesa Anaé.
‘Mejor Que Antes’ ya está disponible en todas las plataformas digitales.
- El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
- Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
- Zahra, la joven que murió en el tranvía de Tenerife tras cumplir su sueño de viajar a Asia
- La Aemet avisa de un cambio de temperaturas en Tenerife este miércoles
- Un refugiado alemán y una receta centenaria: esta es la historia de la pastelería más antigua de Canarias que está en Tenerife
- El Cabildo pone en venta por 10 millones bitcoins que compró por 10.000 euros
- Unas nubes poco comunes aparecen en la costa de Tenerife y la Aemet explica su origen
- Dueño de los mejores centros de ocio de Tenerife y un amante de los animales: así es el empresario más rico de la provincia según la Lista Forbes 2025