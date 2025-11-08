El actor turco Can Yaman celebra su cumpleaños viendo al CD Tenerife

El actor Can Yaman, estrella de las telenovelas turcas, se encuentra en Tenerife rodando su primera serie en español.

Pero los rodajes en la isla no son solo trabajo, sino que también sirven a los artistas para conocer un poco más la cultura y tradiciones canarias. Algo que el turco parece que no quiere dejar pasar, sobre todo, en lo que a deporte se refiere.

Así, si hace unas semanas se le pudo ver en un terrero de lucha canaria en Valle Guerra, disfrutando de cerca del deporte vernáculo, este sábado, 8 de noviembre, día de su cumpleaños, ha aprovechado para ver el partido que enfrenta al CD Tenerife y el Bilbao Athletic.

Can Yaman y Felipe Miñambres, con una camiseta del CD Tenerife. / CDT

El propio club ha compartido varias imágenes en las que se ve al actor junto a Felipe Miñambres, presidente del Tenerife, en la previa del partido. Un momento que la institución deportiva ha aprovechado para entregarle una camiseta, una bufanda y el libro 'Centenario de Una Pasión'.

Rodaje en Tenerife

El actor está trabajando con la productora Secuoya Studios en el que será su primer proyecto en español y rodado en España, motivo que le ha traído desde hace algunas semanas a la isla, donde se graban parte de las escenas.

"La historia combina emoción, acción e intriga, con un agente secreto traicionado que deberá limpiar su nombre y descubrir que el amor puede ser su mayor debilidad o su única salvación", explica.

La serie

Se trata de una serie de ocho episodios en la que Yaman será el protagonista. Interpretará a un agente secreto con un historial impecable pero que es traicionado y se convierte en el hombre más buscado de España. Mientras lucha por limpiar su nombre y desenmascarar a quienes pretenden llevar a cabo un robo millonario de las arcas del Estado, descubrirá que el amor puede ser su mayor debilidad o, tal vez, su única salvación.

La serie cuenta con Eduardo Galdo (‘La Encrucijada’, con una parte rodada también en Tenerife) como productor ejecutivo, quien además es el creador de la idea original, y Lele Portas (‘Heridas’) como productora ejecutiva. El guion está a cargo de Ángela Obón (‘4 estrellas’) y Daniel Corpas (‘Cuando nadie nos ve’), quienes ofrecen una trama llena de intriga, acción y una intensa carga emocional.