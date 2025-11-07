Víctor Suárez, la evolución de un sueño gastronómico con raíz propia

El viaje de Víctor Suárez es, ante todo, una historia de coherencia. Después de más de una década construyendo su nombre desde el norte de la isla, el chef tinerfeño ha llevado su restaurante Haydée al sur, instalándose en el Hotel Gran Tacande, en el edificio histórico Casa Fuerte de Costa Adeje. Un cambio de escenario que no implica ruptura, sino madurez. Aquí, frente al Atlántico, su cocina se abre a la luz y se reafirma en lo esencial: el producto, la técnica y la emoción.

El nuevo Haydée mantiene intacto su espíritu.

Cada plato sigue siendo una narración íntima, una suma de paisajes, recuerdos y sabores que remiten al origen familiar y al legado de su abuela, Haydée, inspiración constante del proyecto. Suárez conserva ese hilo entre la memoria y la contemporaneidad, entre la raíz y el viaje.

Ahora, con un discurso mucho más depurado y una mirada más amplia, construye una propuesta que representa a Canarias desde la autenticidad, sin clichés ni artificios.

Su cocina se define por la precisión técnica y la elegancia del detalle. Trabaja el producto local de temporada con el respeto de quien conoce su valor y el instinto de quien sabe interpretarlo.

En el menú degustación conviven elaboraciones como la vieja ahumada con gazpachuelo de vinagre macho, el pescado de anzuelo en mojo hervido y espuma de pil pil, o el cabrito embarrado envuelto en hoja de plátano, ejemplos de una cocina que mira al mar y a la tierra con idéntica devoción.

Cada pase revela un equilibrio entre sabor, textura y memoria.

En sala, el tono es sereno, medido, sin imposturas. La experiencia fluye con naturalidad bajo la dirección del sumiller Alfredo di Marzi, responsable de una bodega sólida, diversa y muy personal.

Su selección apuesta por vinos canarios de identidad volcánica junto a etiquetas nacionales e internacionales de gran elegancia.

Asimismo, la armonía entre cocina y sala es evidente: ambos lenguajes se cruzan en un mismo relato sensorial, construido con rigor y sensibilidad.

Los reconocimientos avalan el recorrido. Haydée consiguió una Estrella Michelin en 2023 y un Sol Repsol, distinciones que certifican la solidez de un proyecto que ha sabido evolucionar sin perder su raíz.

A ellos se suman premios como el de Mejor Jefe de Cocina de Canarias, otorgado a Víctor Suárez, y recientes nominaciones a galardones internacionales que destacan la excelencia de su carta de vinos y su servicio.

El traslado al sur simboliza un punto de inflexión. En Costa Adeje, Víctor Suárez ha encontrado un entorno que potencia su creatividad: más luz, más horizonte, más mar. Su cocina, cada vez más madura y esencial, sigue hablando de identidad, memoria y futuro.

Haydée es hoy un reflejo de todo eso: un espacio donde el sabor y la emoción conviven con naturalidad, y donde cada plato recuerda que la verdadera vanguardia está en ser fiel a uno mismo.