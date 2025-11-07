Terremotos en Tenerife: la isla registra un seísmo de 2,4 este viernes
Durante la madrugada se produjo otro sismo en el mar, cerca de Fuerteventura
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este viernes, 7 de noviembre, un terremoto de magnitud 2,4 en la isla de Tenerife.
En concreto, según la información que ofrece el IGN, el seísmo tuvo lugar a las 08:20 horas a una profundidad de 11 kilómetros, en Guía de Isora.
Durante la mañana, además, se produjo otro terremoto en Canarias, aunque en este caso en el mar. El sismo, ocurrido a las 05:27 horas, tuvo lugar cerca de Fuerteventura y contó con una magnitud de 1,7.
¿Qué hacer durante un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
- Zahra, la joven que murió en el tranvía de Tenerife tras cumplir su sueño de viajar a Asia
- El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
- Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
- Un refugiado alemán y una receta centenaria: esta es la historia de la pastelería más antigua de Canarias que está en Tenerife
- Así es el restaurante favorito de William Levy en Tenerife: carnes, vistas al Atlántico y recomendado por la Guía Michelín
- El barrio de Tenerife que supera a Estados Unidos con su increíble Halloween: sus calles son una ciudad del terror
- Entra en vigor en Tenerife el cobro del céntimo forestal al repostar carburante
- La Aemet avisa de un cambio de temperaturas en Tenerife este miércoles