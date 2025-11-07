Terremotos en Tenerife: la isla registra un seísmo de 2,4 este viernes

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este viernes, 7 de noviembre, un terremoto de magnitud 2,4 en la isla de Tenerife.

En concreto, según la información que ofrece el IGN, el seísmo tuvo lugar a las 08:20 horas a una profundidad de 11 kilómetros, en Guía de Isora.

Durante la mañana, además, se produjo otro terremoto en Canarias, aunque en este caso en el mar. El sismo, ocurrido a las 05:27 horas, tuvo lugar cerca de Fuerteventura y contó con una magnitud de 1,7.

Terremoto cerca de Fuerteventura. / IGN

¿Qué hacer durante un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: