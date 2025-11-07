Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Terremotos en Tenerife: la isla registra un seísmo de 2,4 este viernes

Durante la madrugada se produjo otro sismo en el mar, cerca de Fuerteventura

Epicentro del terremoto de este viernes.

Epicentro del terremoto de este viernes. / IGN

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este viernes, 7 de noviembre, un terremoto de magnitud 2,4 en la isla de Tenerife.

En concreto, según la información que ofrece el IGN, el seísmo tuvo lugar a las 08:20 horas a una profundidad de 11 kilómetros, en Guía de Isora.

Durante la mañana, además, se produjo otro terremoto en Canarias, aunque en este caso en el mar. El sismo, ocurrido a las 05:27 horas, tuvo lugar cerca de Fuerteventura y contó con una magnitud de 1,7.

Terremoto cerca de Fuerteventura.

Terremoto cerca de Fuerteventura. / IGN

¿Qué hacer durante un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:

  • Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
  • En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
  • En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
  • En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
  • Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
  • Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
  • Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas

