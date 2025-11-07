TecnoCon El Sauzal 2025 acerca la innovación y la cultura digital a la juventud canaria

El Cabildo de Tenerife, a través de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y Fundación del Club Deportivo Tenerife celebran del 7 al 9 de noviembre de 2025, en el municipio de El Sauzal una nueva edición de TecnoCon INtech, un evento que busca acercar la tecnología a la ciudadanía desde una perspectiva educativa, responsable y creativa. El evento cuenta además con el patrocinio del Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo de Islas Canarias, y la colaboración del Ayuntamiento de El Sauzal.

El programa de tres días ha sido diseñado para fomentar el interés por las materias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), la cultura digital y la participación juvenil.

La primera jornada, el viernes 7 de noviembre, estará dedicada a la visita de colegios y centros educativos, con actividades de acercamiento a la innovación, dinámicas participativas y concursos. Una oportunidad única para despertar vocaciones científicas en el alumnado.

El sábado 8 de noviembre estará centrado en la cultura anime y Kpop, con concursos de conocimientos, karaoke, actividades interactivas y la gran final del Concurso ELITE Kpop Dance Contest, que reunirá a grupos y artistas de toda Canarias.

TecnoCon El Sauzal 2025 / Institución Ferial de Tenerife

Por su parte, el domingo 9 de noviembre se celebrarán los concursos de Kpop individual y grupal, con la entrega de premios y la clausura oficial del evento a las 20:00 h.

Desde su creación, TecnoCon INtech se ha consolidado como un espacio de referencia en Canarias para la promoción de conocimiento en el ámbito digital, el uso responsable de la tecnología y el desarrollo de habilidades vinculadas a la innovación.

La organización subraya que, además de las actividades de ocio y cultura digital, se busca inspirar a nuevas generaciones en el ámbito tecnológico y científico, reforzando el papel de Canarias en la promoción de talento joven.