El sindicato Satse denuncia que no se cubren las ausencias de enfermeros, matronas y fisioterapeutas en el HUC

El Sindicato de Enfermería, Satse, denuncia este jueves que no se están sustituyendo todas las ausencias del personal de enfermería, fisioterapia y matronas del Hospital Universitario de Canarias (HUC) que se encuentran en situación de incapacidad temporal, permisos, reducciones de jornada.

Desde el sindicato se desconoce el motivo de esta falta de cobertura, teniendo en cuenta que existen profesionales disponibles en las listas de contratación del hospital.

La organización sindical señala en una nota que esta limitación afecta a todas las áreas del HUC, incluyendo unidades críticas y de alta carga asistencial, donde se está dejando sin cubrir ausencias completamente justificadas, repercutiendo directamente sobre los profesionales que permanecen en activo.

Sobrecarga de trabajo

Además, el resultado de esta "aparente" política de ahorro económico es una "grave sobrecarga de trabajo" para las enfermeras, matronas y fisioterapeutas del complejo hospitalario, un aumento excesivo de las ratios enfermera/paciente, y un riesgo evidente para la seguridad y la salud, tanto de los profesionales como de los pacientes, comenta.

Satse pide también que se garantice la cobertura del cien por cien de las ausencias previsibles e imprevistas de todas las enfermeras, fisioterapeutas y matronas, evitando que repercutan sobre el personal activo.

Además, considera "inaceptable" que se mantenga esta situación en un hospital de referencia como el HUC, priorizando el ahorro económico por encima de la seguridad, la salud y la calidad asistencial.

El sindicato recuerda, igualmente, que la plantilla de enfermería del HUC ya parte de una situación estructuralmente insuficiente y cualquier medida que limite la cobertura asistencial supone poner en riesgo la continuidad y la calidad de los cuidados, además de exponer a los trabajadores a unas condiciones laborales que pueden vulnerar su seguridad laboral y psicosocial.

No se cubre el 100% de ausencias

Así, aunque se realicen algunas contrataciones, no se está cubriendo el 100% de las ausencias, lo que obliga a enfermeras, matronas, fisioterapeutas y al resto de profesionales a asumir el trabajo de otros compañeros y compañeras, realizar turnos adicionales y/o renunciar a días de descanso.

Esta realidad tiene una "evidente" repercusión en su salud física, psicológica y mental, además de empeorar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, apunta el sindicato.

"Consideramos especialmente grave que, permisos orientados precisamente a la conciliación terminen provocando el efecto contrario, al no sustituirse y repercutirse sobre el resto de los compañeros de la unidad", comenta Satse.

Asimismo, advierte de las consecuencias que esta situación tiene en la atención a los usuarios, con una pérdida de calidad y seguridad asistencial y un aumento de las esperas.