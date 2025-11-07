Quince años de prisión a una mujer por asesinar a un hombre en Los Cristianos

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a quince años de prisión a una mujer, de nacionalidad brasileña, por el asesinato con alevosía de un hombre, cometido en junio de 2024 en Los Cristianos (Arona).

La sentencia, dictada por el magistrado José Félix Mota Bello, fue declarada firme este viernes tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la defensa de la acusada y el Ministerio Fiscal, lo que evita que se celebre el juicio previsto a lo largo de la semana que viene.

Según el relato de hechos probados, entre la medianoche y las dos de la madrugada del 10 de junio de 2024, la mujer atacó a la víctima en el interior de un parque urbano al que se accede desde la calle Calicanto de Los Cristianos.

Los hechos

Armada con un cuchillo de un solo filo, de 17 centímetros de hoja, la agresora sorprendió al hombre sin darle oportunidad de defenderse, asestándole una puñalada en la zona lateral del cuello que alcanzó el músculo trapecio y le provocó un shock hipovolémico que acabó con su vida de forma inmediata.

Tras acabar con la vida de este hombre, la acusada continuó con la agresión mutilándole el rostro, el cuello y las muñecas. Las heridas presentaban secciones completas de la vía respiratoria, el esófago y los nervios cervicales, además de cortes profundos en los tendones y vasos de las manos.

La acusada, que se encuentra en prisión provisional desde el mismo día de los hechos, reconoció su autoría y aceptó los cargos propuestos por la Fiscalía, calificando el crimen como un delito de asesinato con alevosía.

El Ministerio Fiscal solicitó una condena de quince años de cárcel y siete años adicionales de libertad vigilada, a cumplir tras la pena de prisión. Ambas partes renunciaron a recurrir el fallo, por lo que la sentencia quedó firme en el mismo acto.

Además de la pena de prisión, la Audiencia Provincial impone a la condenada una indemnización a los herederos de la víctima de 300.000 euros.

El tribunal también descarta, por el momento, la sustitución parcial de la pena por expulsión del territorio español, aunque deja abierta la posibilidad de valorarlo en caso de acceso al tercer grado o libertad condicional.

Una sentencia inédita

La resolución hace referencia a la reciente Circular 1/2025 de la Fiscalía General del Estado, que permite dictar sentencias de conformidad incluso en delitos graves como el asesinato, siempre que exista acuerdo entre las partes y la confesión sea libre y consciente.

Con ello, este caso se convierte en el primer juicio por jurado resuelto por conformidad tras la entrada en vigor de la reforma procesal.