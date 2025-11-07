Este es el pueblo más feliz de Canarias: así es el rincón de Tenerife que ha enamorado por su hospitalidad

El estudio publicado por Azucarera ha revelado cuáles son los pueblos más felices de España. Es total, el ranking incluye 39 municipios repartidos por todos el país, y entre los que se cuela uno de las Islas Canarias.

¿Qué hacer a un pueblo sea feliz?

Según el estudio, la felicidad de los pueblos se mide por su equilibrio entre la naturaleza, la tradición y la calidad de vida. En estos entornos, la belleza del paisaje, la tranquilidad y el bienestar de sus vecinos juegan un papel esencial.

Espacio público de calidad: las plazas, parques y senderos estén bien cuidados y accesibles para el encuentro, la convivencia y disfrutar del aire libre y el mar.

Movilidad sostenible: la posibilidad de moverse fácilmente, mejora las conexiones y favorece a que el entorno sea más limpio y saludable.

Seguridad y bienestar: la seguridad es una de las principales condiciones para ser feliz, en los pueblos es más fácil acceder a servicios básicos y vivienda y hay un entorno de confianza y amabilidad entre los vecinos.

Pueblo más feliz de Canarias

Se encuentra en Tenerife y con cerca de 5.000 habitantes, Garachico se sitúa en el puesto 36 en el ranking nacional. El informe destaca su clima, la serenidad de sus calles y la hospitalidad de su gente como principales motivos de su éxito.

Este pueblo se cuela en un listado dominado por pueblos de Andalucía Cantabria y Asturias, convirtiéndose en el único representante canario.

Entre sus mayores atractivos, se encuentran los charcos naturales El Caletón, formados por la lava volcánica que llegó hasta al mar y que hoy son unas piscinas naturales perfectas para disfrutar de un baño en un entorno único.

Historia

Garachico, fundado a finales del siglo XV por un comerciante genovés, vivió una época de esplendor gracias a su puerto, que fue clave en las rutas comerciales entre Europa y América, convirtiéndose en un punto de intercambio marítimo. Aunque la erupción del volcán Trevejo en 1706 destruyó gran parte de sus instalaciones, el pueblo consiguió recomponerse y conservar su esencia.