Comienza la reubicación del personal del Cabildo de Tenerife por las obras del anexo al Palacio Insular

El Cabildo de Tenerife busca locales en alquiler para reubicar dependencias administrativas y trasladar a una parte de su personal debido a la ejecución de las obras para rehabilitar el edificio anexo, reiniciadas recientemente y que suponen la ampliación de las dependencias de esta Administración. Una treintena de trabajadores integran el primer grupo de empleados, entre los 500 que realizan su actividad diaria en la sede central, que se reubicarán en la última planta del edificio de Correos en régimen de arrendamiento. La operación se realizará en tres o cuatro semanas. La corporación llevó a cabo una consulta preliminar de mercado con el fin de identificar espacios disponibles para su arrendamiento en el entorno del Palacio Insular. Esta actuación permitirá avanzar hacia la implementación de nuevas sedes administrativas en torno al edificio central.

Mudanza a Correos

La planta de Correos será habilitada para una iniciativa impulsada por la actual Corporación que reactiva un proceso que permaneció paralizado durante años debido, según fuentes del Gobierno insular (CC y PP) "a la inoperancia del anterior gobierno del PSOE (2019-2023), marcando "un cambio de rumbo" hacia "una gestión más eficiente, planificada y orientada a la mejora del servicio público".

Nuevo campus administrativo

El Servicio de Patrimonio será responsable de la gestión de los arrendamientos y del desarrollo del plan de implantación del nuevo campus administrativo. La Corporación insular publicó en la Plataforma de Contratación del Estado una consulta preliminar dirigida, principalmente, a contar con esos espacios cuando sea necesario, pero también para el desarrollo de otras actividades propias. Los actuales trabajos hacen necesario el realojo provisional del personal.

Fachada del anexo del Cabildo de Tenerife e obras / Andrés Gutiérrez

Características

Entre las características que deben reunir los locales que busca el Cabildo se citan que sean de una extensión mínima de 450 metros cuadrados y estar ubicados en un radio máximo de tres kilómetros alrededor del Palacio Insular. Además, tendrán que contar con varias plantas y disponer de las condiciones arquitectónicas que posibiliten el acceso a personas con dificultades de movilidad o de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Asimismo, deberán estar bien comunicados, tener certificado de eficiencia energética, presentar unas buenas condiciones de habitabilidad, contar con adecuadas características de ventilación y climatización, así como permitir el uso como oficinas y dependencias administrativas a corto plazo.

El 'nuevo' centro

El objetivo del proyecto de rehabilitación del edificio anexo es resolver las actuales limitaciones de espacio en el Palacio Insular y concentrar los servicios que están dispersos en locales ubicados en del centro de Santa Cruz, optimizando la organización y reduciendo costes asociados a múltiples alquileres. Los nuevos espacios estarán destinados principalmente a servicios transversales, representación institucional y áreas que requieren una localización central.

Un largo proceso

El anexo tiene una superficie de 5.649 metros cuadrados y está inutilizado desde finales de 2013. Las obras se reanudaron el pasado septiembre después del enésimo retraso, esta vez de más de medio año. El proceso para rehabilitar la edificación se puso en marcha en 2018, siendo presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso (CC). En 2019 se anunció que la obra se prolongaría otros tres años para culminar en 2022, en principio. La pandemia de la covid-19 alteró las previsiones y se produjeron sucesivos aplazamientos y modificaciones que derivaron en la rescisión del contrato ya adjudicado. Ahora afronta la reforma como empresa adjudicataria ASCH, por 12,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 26 meses.

Traslado

La plantilla del Cabildo de Tenerife la forman 1.980 empleados directos y 7.400 indirectos. Cientos de ellos se trasladaron en septiembre de 2018 al antiguo edificio de la compañía Telefónica, situado en la calle Alcalde Mandillo Tejera, de La Cruz del Señor, en Santa Cruz, cuando se procedió a vaciar el inmueble sujeto en este momento a rehabilitación.

Marrero Regalado

El edificio principal, obra del arquitecto del Mando Económico posguerra civil José Enrique Marrero Regalado, data de 1940 y desde hace casi una década está pendiente de completar la eterna reforma de su fachada. Acoge, según la estructura administrativa definida en 2023, las áreas de Presidencia, Igualdad y Diversidad, Hacienda y Proyectos Estratégicos; Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico; Movilidad y Carreteras.

Otras sedes

En el Recinto Ferial tienen su sede Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales, además de Investigación, Innovación Desarrollo, mientras que Acción Social, Inclusión, Voluntariado y Participación Ciudadana se encuentra en el Edificio El Mástil de la avenida de Anaga. El Pabellón Santiago Martín (La Laguna) acoge las dependencias de Medio Natural, Sostenibilidad y Emergencias, así como Deportes, y en la que fuera sede de Telefónica se encuentran Industria, Comercio, Sector Primario y Bienestar Animal, así como Cooperación Municipal y Vivienda. Completan la dispersión del organigrama Cultura, en Tenerife Espacio de las Artes (TEA), lo mismo que Empleo, Educación y Juventud, y Museos en el MUNA.