Un ayuntamiento de Tenerife cede gratis suelo público a un circo y recibe un tirón de orejas

El Cabildo de Tenerife cedió en agosto y septiembre unas parcelas públicas de su propiedad, situadas en pleno corazón de Los Cristianos, al Ayuntamiento de Arona. La Corporación insular accedió a la petición del Consistorio sureño pues entendía, por el modo en que estaba escrita la solicitud, que ese suelo se iba a destinar a actividades municipales.

Pero un funcionario, enviado por el Cabildo para cerciorarse del uso que se estaba dando a este dominio público, se topó con una sorpresa: lo que había era un circo que cobraba entrada y estaba organizado por una productora privada.

Al lado de la piscina

El Gobierno insular ha dado un tirón de orejas al aronero por la utilización indebida de estas parcelas, que se encuentran entre la piscina de Los Cristianos y el centro comercial San Simón y que dan a la avenida de Chayofita y la calle Arenales.

Le reprocha que la cesión fuera para una actividad con lucro económico. En un escrito remitido a la Concejalía de Fiestas, que fue la que pidió la autorización para ocupar temporalmente ese suelo, la Consejería insular de Movilidad le advierte de que «la utilización privada o aprovechamiento especial del dominio público obliga necesariamente al cobro de una tasa o precio público», como recoge la Ley de las Haciendas Locales y la Ley de Tasas.

Según este escrito, fechado el 7 de agosto y que es la respuesta a una petición de prórroga, «no tiene nada que ver la solicitud» del Ayuntamiento «con la realidad». «No se ha puesto de manifiesto a este Cabildo, como propietario del suelo, la actividad que se realiza, máxime cuando el Ayuntamiento es conocedor de que siempre se ha dado respuesta negativa a este tipo de solicitudes de empresas o particulares», desarrolla el informe.

La motivación del Ayuntamiento

El área de Fiestas de Arona pidió estos solares con la siguiente motivación: «Se utilizará con el objetivo de desarrollar un conjunto de actividades culturales y de dinamización social dirigidas a todos los públicos, con especial atención a las familias, la infancia y la juventud del municipio». «Estas actividades buscan fomentar el ocio saludable, la participación comunitaria, la cohesión social y el acceso a propuestas artísticas itinerantes de carácter lúdico y educativo».

Alexis Gómez, el concejal de Fiestas de Arona que cursó la petición, admite que sabía desde el primer momento que lo que se iba a montar era un circo que cobraba entrada y que no se le pidieron las tasas correspondientes a la empresa. «Solicitamos esas parcelas como lo habíamos hecho otras veces para otras actividades relacionadas, por ejemplo, con las navidades y los carnavales, y utilizamos los mismos argumentos que en anteriores escritos», comenta el edil. Añade, sin embargo, que desconocía que no se pudiera organizar en ese suelo una actividad lucrativa.

Solar de Los Cristianos en el que se instaló el circo. / E. D.

Gómez niega que actuara para beneficiar a una empresa privada, la productora del circo Extreme, que mueve por toda España, como aseguran sus promociones, «acrobacias de riesgo extremo que desafían la gravedad y un despliegue visual nunca antes visto de luces láser, drones, efectos especiales y un muro LED que transforma el escenario en un universo futurista».

«En Fiestas recibimos multitud de ofertas para la celebración de eventos de todo tipo y lo único que intentamos es armar un buen programa de dinamización, nunca beneficiar a alguien en particular», quiso dejar claro el integrante del Gobierno municipal. Alexis Gómez, que también lleva el área de Seguridad, remarca que entendió mal el escrito del Cabildo y zanja la cuestión con un «no volverá a suceder».

El informe del Cabildo

En el mencionado informe, el Cabildo de Tenerife concede la prórroga de la autorización al Ayuntamiento, pues el circo había ampliado las fechas de su estancia en Los Cristianos, pero le deja claro que no puede volver a cursar una solicitud de esta naturaleza si en el suelo se va a montar un espectáculo privado. La consejera del área de Movilidad, Eulalia García, explica que se aceptó la ampliación del plazo por una semana «para no causar más perjuicios pues el circo ya había vendido entradas para esos días».

García puntualiza que esas parcelas están destinadas a albergar el futuro intercambiador de guaguas de Los Cristianos, que también se habilitará como estación para el tren del Sur. Admitió que el proyecto va con retraso «por su enorme complejidad», pues se van a tener que soterrar tramos de la avenida Juan Carlos I y Chayofita para encajarlo en la trama urbana.

«Vamos a seguir tendiendo la mano a cualquier tipo de colaboración con el Ayuntamiento de Arona, como con cualquier otro consistorio, pero deben saber que no pueden solicitar parcelas de nuestra propiedad para fines lucrativos», concluyó.