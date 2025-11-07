La Aemet prevé un viernes gris en Tenerife: nubes, lloviznas y un bajón térmico en zonas de interior

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica un viernes gris en Tenerife, marcado por la presencia de nubes abundantes, algunas lloviznas débiles y ocasionales, y un ligero descenso de las temperaturas, especialmente en el interior de la isla.

Según el último boletín del organismo público, el tiempo estará nuboso en el norte de Tenerife, donde no se descartan precipitaciones aisladas, mientras que en el resto de zonas predominarán los intervalos nubosos. En las cumbres centrales se espera un ambiente más despejado, aunque no se descartan heladas débiles en las zonas más altas durante la madrugada.

Descenso de las temperaturas

Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso, especialmente en las medianías y zonas de interior, donde el bajón térmico podría ser más acusado. En la capital tinerfeña, los valores oscilarán entre los 20 y 24 grados, según el pronóstico.

La Aemet advierte de que el descenso térmico será más perceptible en el interior, donde se espera un ambiente algo más fresco tras varios días de estabilidad.

Viento del nordeste y mar de fondo

El viento soplará del nordeste, con intervalos de fuerte intensidad en los extremos sureste y oeste de la isla durante la segunda mitad del día. En las costas, se prevé el predominio de las brisas.

En el mar, las condiciones estarán marcadas por marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas de hasta tres metros, según el pronóstico marítimo de la Aemet.

Previsión del tiempo en el resto del Archipiélago

Aunque Tenerife concentrará la nubosidad más destacada, el aumento de las nubes afectará a todo el Archipiélago canario durante la jornada del viernes.

La jornada comenzará con intervalos nubosos en el norte y este, que tenderán a cubrirse durante el día. Podrían producirse lloviznas débiles y dispersas en las medianías del norte y este. El viento del nordeste será moderado, con rachas más fuertes por la tarde.

Santa Cruz de La Palma: entre 17 y 23 grados.

Se espera nubosidad abundante en el norte, con probabilidad de lluvias débiles a primeras y últimas horas. El resto del territorio estará poco nuboso, y el viento del nordeste podría ser fuerte en el noroeste y sureste.

San Sebastián de La Gomera: entre 18 y 24 grados.

El norte de la isla registrará cielos nubosos, mientras que el resto tendrá intervalos nubosos y escasa posibilidad de lluvia. El viento del nordeste será moderado a fuerte en zonas expuestas.

Valverde: entre 17 y 21 grados.

La vertiente norte amanecerá nubosa, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el sur, el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos durante las horas centrales . El viento del nordeste será moderado, con rachas fuertes en el sureste y el oeste por la tarde.

Las Palmas de Gran Canaria: entre 20 y 24 grados.

Lanzarote y Fuerteventura

En las islas orientales predominarán los intervalos nubosos, aunque con claros en las horas centrales del día. Las temperaturas apenas variarán, y se prevé que el viento del nordeste se intensifique a lo largo de la jornada.