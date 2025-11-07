Se acercan los encendidos de luces navideñas en Tenerife: estas son las ciudades que ya tienen fecha para ver su alumbrado

Queda menos de un mes para que todas las ciudades de la Tenerife respiren el aroma de la Navidad. Las calles se llenarán de luces, villancicos y familias paseando por las plazas decoradas con árboles y adornos típicos de estas fechas. Los mercados navideños, los dulces y todo lo relacionado con la alegría podrá disfrutarse a partir de estos días ya confirmados.

La Navidad ya ha llegado a este rincón de Tenerife. El centro comercial 'El Trompo' encendió sus luces ayer, 6 de noviembre, ofreciendo a todos los visitantes la oportunidad de disfrutar de su mágica iluminación. Con una espectacular gala de apertura, el centro comercial inauguró esta decoración especial, que permanecerá hasta enero, creando un ambiente festivo y acogedor para todos. Los tinerfeños que vayan a realizar sus compras para estas fechas, podrán meterse ya en el ambiente navideño.

Santa Cruz de Tenerife y La Laguna ya han confirmado cuándo encenderán las luces de Navidad

Las dos grandes ciudades de la isla que destacan por tener las decoraciones más bonitas de sus calles y plazas ya han informado a sus ciudadanos de cuándo encenderán el alumbrado. Los niños esperan con mucha impaciencia que las calles por las que corren estén llenas de regalos, belenes, figuras de los reyes magos, dulces y todo lo que les recuerde que la Navidad es la fecha más feliz del año.

Pruebas de iluminación en el gran árbol de Navidad de Santa Cruz. / ED

En Santa Cruz de Tenerife, el ayuntamiento de la ciudad ya ha confirmado que las más de 4,5 millones de bombillas se iluminarán el próximo 20 de noviembre, a las 19.30 horas. De este modo, la ciudad dará inicio a la dando inicio así a la campaña navideña 2025-2026. Este año, el consistorio ha informado de que se han invertido 900.000 euros para poner luces en más de 400 lugares todo el municipio con los siguientes elementos: 2.172 motivos luminosos en farolas, 119 arcos transversales, más de 92.000 metros de guirnaldas y 86 elementos de suelo.

Por su parte, en San Cristóbal de La Laguna se encenderán las luces el viernes 28 de noviembre, mientras que el sábado 29, tendrá lugar la noche en blanco. Los más de 6 millones de bombillas que forman parte de los 3.500 elementos decorativos iluminarán la ciudad desde este día. Este año, el gran centro histórico de la localidad tendrá una decoración basada en la astronomía y la naturaleza. El tema escogido por este año se integrará a la perfección con el conjunto histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Próximamente, se conocerán nuevas fechas de los encendidos navideños de otras localidades de la isla.