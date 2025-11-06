Este restaurante de Tenerife ofrece arepas ilimitadas por 12 euros: podrás comer en el centro de La Laguna con bebidas incluídas gracias a este bono

Come hasta que no puedas más en el restaurante Arepera al Gusto situasdo en la localidad tinerfeña de La Laguna. Gracias a la nueva promoción de Bonospremium.com, tendrás la oportunidad de vivir una experiencia gastronómica inolvidable y podrás transportante al auténtico sabor de Venezuela con los platos más emblemáticos del país.

Este bar de la localidad se define como un rincón "acogedor y cercano" donde todo se prepara con cariño por cocineros venezolanos. El bar ya triunfa en Tenerife, y ahora se acaba de hacer viral gracias a su propuesta más potente: arepas ilimitadas para dos personas por 24,90 euros, un menú valorado en 60 euros.

En Arepera al Gusto se ofrecen más de 50 rellenos diferentes que los clientes pueden ir probando uno por uno, hasta que digan basta. El restaurante establece el orden de sabores, y cada arepa se sirve solo cuando el cliente termina la anterior, para saborear cada combinación y evitar que se tire comida.

Arepera al Gusto es tradición venezolana pura

En su carta habitual, Arepera Al Gusto tiene los platos más importantes que definen a la cocina popular venezolana. Los cocineros preparan empanadas con diferentes rellenos como: queso blanco, carne molida o jamón con queso. Las cachapas, con queso o reina pepiada, también se piden bastante.

Pero lo más consumido por los clientes son las arepas. En este restaurante se combinan las más clásicas: reina pepiada, pabellón, pollo con bacon y queso, con propuestas que ya son sello canario-venezolano, como la carne mechada con almogrote. La guasacaca casera, salsa emblema de Venezuela, es uno de los acompañamientos estrella.

Horario y ubicación de Arepera al Gusto

Ubicado en la plaza del Dr. Olivera número 13, en pleno corazón de la localidad y junto a la emblemática Iglesia de la Concepción, este establecimiento permanece abierto todos los días con el siguiente horario:

De domingo a miércoles: De 12:00 horas a 22:30 horas

De jueves a sábado: De 12:00 horas a 22:30 horas

Debido a su ubicación y acceso en coche, se recomienda llegar con tiempo para aparcar y asegurar un lugar en el restaurante. Además, es posible realizar una reserva telefónica para mayor comodidad.

Así puedes disfrutar de la promoción

La promoción es exclusiva de BonosPremium.com y se compra online, canjeandose en el local solo con reserva previa por WhatsApp con 48 horas de antelación. Vale para cualquier día de la semana excepto miércoles, de 12:00 a 20:00, con una validez de tres meses.

Por 24,90 euros te incluye:

Dos personas

Arepas ilimitadas

Dos bebidas

Dos cafés

Recuerda comprar el bono para disfrutar de arepas ilimitasas en Arepera al Gusto de La Laguna.