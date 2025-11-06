Restablecido el servicio de agua potable en Valle del Palmar, en Buenavista del Norte

El Ayuntamiento de Buenavista del Norte no comprará más agua embotellada para los vecinos del Valle de El Palmar. El consistorio comunica que el reparto de garrafas, que se realizaba desde el pasado mes de julio, finaliza. Las últimas analíticas realizadas confirman los niveles óptimos de flúor en el agua de consumo. El consistorio emitió un bando para comunicar el fin de la prohibición que se inició el 23 de julio. Los análisis "han dado resultados dentro de los valores permitidos, por tanto, quedan sin efecto las restricciones dictadas en su momento", reza el documento oficial. "Desde hoy -6 de noviembre- el agua potable sí se puede utilizar para beber, cocinar o preparar alimentos", finaliza.

Más de 20.000 garrafas

Alrededor de 400 vecinos de Las Portelas, Las Lagunetas, El Palmar, barranco de Las Palmas, La Sabina y la parte alta de Casablanca, recogieron dos veces en semana tres botellones por vivienda desde hace cuatro meses. Las estimaciones extraoficiales (el gobierno municipal no los facilita) señalan la distribución de más de 20.000 garrafas de ocho litros. O lo que es lo mismo, 160.000 litros de agua.

Cooperación vecinal

A finales del mes de octubre, el Ayuntamiento de Buenavista del Norte comunicó a los habitantes de estos seis núcleos de la medianía que, gracias a la cooperación vecinal, se detectó una fuga en uno de los depósitos que los abastece de agua.

Cuatro meses después

Según la alcaldesa, Eva García, aunque la solución se retrasó casi cuatro meses, el Ayuntamiento "trabajó intensamente y lo más rápidamente posible para resolver la situación y restablecer el uso de agua potable". "Recomendamos a la población que sean responsables y moderados con este recurso, fomentando un consumo consciente que garantice su disponibilidad para todos. Asimismo, agradecemos a los vecinos que trabajaron para la detección de las fugas, cuya ayuda fue fundamental", concluye en un comunicado oficial.