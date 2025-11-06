Estos son los récords históricos del calor en Tenerife
El aeropuerto Tenerife Norte vivió este martes su temperatura más alta para un mes de noviembre
En los últimos años el calor se está extendiendo más de la cuenta en la isla de Tenerife. De hecho, en la última semana, hemos podido ver cómo los termómetros marcaban más de 30ºC, un dato bastante inusual teniendo en cuenta que nos encontramos en pleno mes de noviembre.
Días que muchos han aprovechado para seguir yendo a la playa o haciendo planes veraniegos en pleno otoño.
Como es lógico, las temperaturas extremas, por general, y según se puede ver en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), suelen corresponder a los meses estivales, aunque en los últimos tiempos el calor vaya más allá de estos meses.
Récord en Tenerife Norte
El último récord de temperaturas en la isla se produjo el pasado martes, 4 de noviembre, en el aeropuerto Tenerife Norte. En este caso, esta estación batió su propio récord histórico para un mes de noviembre desde 1941, fecha en la que empezó a operar esta estación.
En concreto, la temperatura máxima alcanzó los 33ºC, un dato que, hasta ahora, había llegado hasta los 31ºC el 9 de noviembre de 1998.
Cifras históricas
Tenerife ha estado, históricamente, marcada por fuertes olas de calor. Según los registros de la Aemet, en base a sus observatorios en la isla, los récords históricos de altas temperaturas se encuentran en:
- Aeropuerto Tenerife Sur: 44,3 grados (16 de agosto de 2021)
- Aeropuerto Tenerife Norte: 41,4 grados (31 de julio de 2009)
- Santa Cruz de Tenerife: 42,6 grados (12 de julio de 1952)
- Izaña: 30,4 grados (19 de julio de 1995)
Datos extremos de octubre
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado este jueves un gráfico con datos extremos del pasado mes de octubre a nivel nacional, que muestra el contraste entre la temperatura más alta, registrada en Coín (Málaga) con 37,6 ºC, y la más baja, en Cap de Vaquéira (Pirineo leridano), con 6,6 grados bajo cero.
La temperatura de Coín, que data del sábado 4 de octubre, es la más alta entre las máximas, mientras que la más baja en esa misma categoría es la de Astún (Huesca) el domingo 26.
La temperatura de Cap de Vaquéira, correspondiente también al domingo 26 del mes pasado, es la más baja entre las mínimas, mientras que la más alta en este rango es la del aeropuerto de El Hierro, donde se llegó a los 23,8 ºC el viernes 17.
Destaca también la precipitación máxima diaria recogida, en este caso en Tortosa (Tarragona), el domingo 12, con lluvias que dejaron 174,8 litros por metro cuadrado, si bien la precipitación mensual máxima descargó en Casas do Porto (A Coruña) con 368,2 litros por metro cuadrado.
La racha máxima de viento se paseó por el Cabo Machichaco (Vizcaya) el jueves 23, donde alcanzó los 167 kilómetros por hora.
En cuanto a la insolación mensual, Izaña (Tenerife) quedó en primer lugar con 315,6 horas de sol durante el mes pasado, mientras que Bielsa (Huesca) registró el menor número de horas: 108,2. | EFE
- Zahra, la joven que murió en el tranvía de Tenerife tras cumplir su sueño de viajar a Asia
- Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
- Un refugiado alemán y una receta centenaria: esta es la historia de la pastelería más antigua de Canarias que está en Tenerife
- El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
- Entra en vigor en Tenerife el cobro del céntimo forestal al repostar carburante
- La Aemet avisa de un cambio de temperaturas en Tenerife este miércoles
- El barrio de Tenerife que supera a Estados Unidos con su increíble Halloween: sus calles son una ciudad del terror
- El Cabildo pone en venta por 10 millones bitcoins que compró por 10.000 euros