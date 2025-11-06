Estos son los récords históricos del calor en Tenerife

En los últimos años el calor se está extendiendo más de la cuenta en la isla de Tenerife. De hecho, en la última semana, hemos podido ver cómo los termómetros marcaban más de 30ºC, un dato bastante inusual teniendo en cuenta que nos encontramos en pleno mes de noviembre.

Días que muchos han aprovechado para seguir yendo a la playa o haciendo planes veraniegos en pleno otoño.

Como es lógico, las temperaturas extremas, por general, y según se puede ver en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), suelen corresponder a los meses estivales, aunque en los últimos tiempos el calor vaya más allá de estos meses.

Jornada de calor en Tenerife. / María Pisaca

Récord en Tenerife Norte

El último récord de temperaturas en la isla se produjo el pasado martes, 4 de noviembre, en el aeropuerto Tenerife Norte. En este caso, esta estación batió su propio récord histórico para un mes de noviembre desde 1941, fecha en la que empezó a operar esta estación.

En concreto, la temperatura máxima alcanzó los 33ºC, un dato que, hasta ahora, había llegado hasta los 31ºC el 9 de noviembre de 1998.

Cifras históricas

Tenerife ha estado, históricamente, marcada por fuertes olas de calor. Según los registros de la Aemet, en base a sus observatorios en la isla, los récords históricos de altas temperaturas se encuentran en:

Aeropuerto Tenerife Sur: 44,3 grados (16 de agosto de 2021)

(16 de agosto de 2021) Aeropuerto Tenerife Norte: 41,4 grados (31 de julio de 2009)

(31 de julio de 2009) Santa Cruz de Tenerife: 42,6 grados (12 de julio de 1952)

(12 de julio de 1952) Izaña: 30,4 grados (19 de julio de 1995)