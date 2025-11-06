El precio de la gasolina y diésel hoy jueves: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, jueves 6 de noviembre, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Los Realejos, en la isla de Tenerife, Carretera General La Zamora 22, donde la gasolinera SHELL LOS REALEJOS tiene la Gasolina 95 a 0,959€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 0,975€.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación SHELL LOS REALEJOS de Los Realejos, Carretera General La Zamora 22, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 0,959€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,975€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Los Realejos, Carretera General La Zamora 22, con la Gasolina 98 a 1,089€ el litro en la estación de servicio SHELL LOS REALEJOS. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL, S.L. de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio SHELL LOS REALEJOS de Los Realejos en Carretera General La Zamora 22 tiene un precio de 0,959€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,343€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,349€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,187€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,245€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,179€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,235€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,519€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,519€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,392€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,419€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy jueves 6 de noviembre, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,361€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,399€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,369€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,369€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a la gasolinera SAN SEBASTIAN, donde el litro está a 1,489€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la DISA MUELLE GOMERA, que está a 1,489€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy jueves 6 de noviembre, está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN, donde está a 1,429€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a 1,429€ el litro en la estación DISA MUELLE GOMERA.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde encontrarás a 1,100€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera TGAS-TU TRÉBOL también ofrece la Gasolina 98 a 1,100€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo ofrece hoy, jueves 6 de noviembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, que ofrece el mismo carburante a 0,999€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 0,975€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 0,999€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación SHELL LA LAGUNA, en Avenida Calvo Sotelo, con un precio de 1,109€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 0,975€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Avenida Los Majuelos, 26, en la estación DISA LOS MAJUELOS que tiene la Gasolina 95 a 0,979€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de servicio OCÉANO TACO ofrece el diésel a 0,975€ el litro. La estación CEPSA LOS ANDENES de Avenida El Paso, 108 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,999€ el litro.

