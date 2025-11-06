Paula Echevarría confiesa el miedo que pasó en Tenerife durante un vuelo a Los Rodeos: "Llegué a escribir un mensaje de desepedida"

Los intérpretes Paula Echevarría y William Levy se encuentran promocionando su último trabajo, la serie Camino a Arcadia, una producción rodada en Canarias el pasado año. El actor cubano conoce bien las Islas, pues por trabajo ha recalado en el Archipiélago en varias ocasiones durante los últimos años y además recientemente ha confesado que tiene antecedentes familiares canarios.

Sin embargo, ha sido su compañera de rodaje la que ha protagonizado la anécdota de la producción en Tenerife. Durante estos días de promoción y este mismo miércoles por la noche en la premier de la serie, Echevarría ha relatado el terror que vivió en un vuelo a la Isla.

"Justo en la zona del aeropuerto norte hace mucho viento y entre la tormenta, el viento, la niebla y la poca visibilidad pasamos un momento ahí complicado" explicaba la intérprete ante los medios, una situación que también relató a Pablo Motos en El Hormiguero. Al programa asistió también William Levy, quien demostró su conocimiento del aeródromo en Los Rodeos al puntualizar que "allí siempre pasa".

Mensaje de despedida

Para Echevarría no parecía tan común y a juzgar por su relato tampoco lo era para el resto de pasajeros: "Se escuchaban gritos de todos". ¿Cuál fue el problema? Pues las maniobras del piloto para evitar el viento y con la dificultad añadida de la escasa visibilidad.

"El avión tuvo que volver a subir, dar unas vueltas, volver a intentar, volver a subir y luego el avión era como ¡pam!, un poco bestia", confirmaba este miércoles la actriz, que añadía: "Nos asustamos todos un poco".

De hecho, en el programa de Antena 3 había mencionado que llegó a asustarse tanto que dejó escrito un mensaje de despedida. "Lo tenía preparado por si tenía que mandarlo pero ni me acuerdo lo que puse porque cuando aterrizamos lo borré".

Cholas y cotufas

Pese a esta experiencia, la intérprete guarda un buen recuerdo de su estancia en el Archipiélago. "¡Cómo se está de bien en Canarias!", exclamó Echevarría, una expresión a la que Levy asentía con la cabeza y que corroboraron las propias Trancas y Barrancas.

Las hormigas del exitoso espacio de Pablo Motos comenzaron una retahíla de vocablos canarios tales como cholas, cotufas o enyugarse que dejaron al mismísimo conductor del programa sorprendido: "¿Se lo están inventando o es de verdad?", dijo.

El otro de los temas candentes de la promoción de la serie, al margen de la propia ficción, ha sido la relación de Paula Echevarría con Miguel Torres. De hecho, durante las declaraciones a los medios en la premier de Camino a Arcadia, explicó que "no" tiene pensado casarse con el deportista porque "estamos los dos en la gloria, él tampoco quiere, yo tampoco".

Sin embargo, cuando se le decía que Miguel ha desvelado públicamente que le gustaría que Paula le pidiese matrimonio, la influencer enloquecía: "¿Qué te ha dicho eso Miguel? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué momento? pero... ¿en qué momento ha dicho eso? ¿Lo ha dicho ahora? ¿Esta semana? Pues ya le vale, es que le gusta alimentar el monstruo".