Jorge Rey anuncia la llegada de lluvias a Tenerife: se fastidia el fin de semana para muchas personas

Jorge Rey ha publicado un nuevo vídeo en el que anuncia el tiempo que hará en los próximos días, y Tenerife tiene un gran protagonismo en él. El joven meteorólogo ha anticipado la llegada de lluvias en diversas regiones de España, acompañadas de intensas tormentas y alertas por fuertes vientos que afectarán a casi toda la península.

Desde hace algunos días, el experto ha observado cambios en la presión atmosférica, lo que indica que la llegada de un frente borrascoso está próxima. Conforme se acerque el fin de semana, España entrará de nuevo en dinámica de otoño real. "Lluvias, viento generalizado, tormentas y una borrasca que profundiza sobre el país", es el pronóstico de Jorge Rey, que anticipa varias jornadas de tiempo revuelto.

Mapa del tiempo en Canarias. / Aemet

Además, Canarias también se verá afectada por las precipitaciones y un ambiente inestable hacia final de semana.

Las borrascas se notará en casi toda España

Jorge Rey explica que desde hoy se esperan tormentas fuertes en áreas de Andalucía, y a partir de mañana, llegarán "fuertes tormentas en el área de Cataluña". La evolución del sistema será rápida:"Vemos la borrasca como profundiza sobre España, causando precipitaciones estas próximas horas ya en algunos puntos del oeste y que irán cruzando toda la península ibérica".

El viento también será protagonista. El joven detalla que hoy ya se notará en zonas del oeste, y mañana se generalizará en zonas del oeste, del centro y del este. "Las isobaras están muy juntas. Lo que muestra el mapa son claridad visual de que el viento va a soplar con fuerza en casi toda España", afirma Jorge Rey.

El centro peninsular se verá afectado por lluvias

En cuanto a la lluvia, las acumulaciones más importantes se prevén para Castilla y León, Madrid, La Mancha, Extremadura y Andalucía, con lluvia abundante, ambiente otoñal y temperaturas más contenidas respecto a semanas anteriores.

Hoy jueves el foco se ha desplazado al este peninsular, sobre todo hacia Cataluña y puntos de Aragón, donde ya hay activos algunos avisos por tormentas.

Mañana viernes, seguirán los restos inestables, especialmente en el norte. El sábado podrán crecer las precipitaciones en Navarra y en zonas del valle del Ebro. El domingo mejora el tiempo y todas estas zonas fotos podrían librarse de más agua y saldría el sol.

Tenerife también tendrá lluvias

En el archipiélago, este episodio también se hará notar aunque con menor intensidad que en la península: "En Canarias esperaremos precipitaciones a partir del jueves, con acumulaciones poco importantes y que destacarán de nuevo de cara al fin de semana".

La clave es una masa de aire frío en altura que "viene a inestabilizar la atmósfera" pese a que a ras de suelo seguimos con temperaturas suaves para noviembre.

Se prevé que en Canarias las lluvias sean de intensidad débil o moderada entre el jueves y el domingo, acompañadas de rachas de viento que podrían resultar incómodas en las medianías y zonas altas, especialmente en Tenerife y Gran Canaria. Las temperaturas se mantendrán suaves, aunque el ambiente será más nublado y variable.