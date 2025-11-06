Cierre de playas y piscinas naturales en las costas del norte de Tenerife por fuerte oleaje

El fuerte oleaje y las mareas vivas golpean a las costas del norte de Tenerife por trigésimo quinta vez en lo que va de 2025. Olas de más de tres metros y un mar revuelto han obligado a cerrar este jueves 6 de noviembre playas y piscinas naturales en varios municipios de la vertiente norteña, como Garachico, Puerto de la Cruz, La Orotava y La Laguna.

El fenómeno se ha visto intensificado por la luna del castor, la última luna llena del otoño y la más brillante e intensa del año, que ha elevado las mareas y contribuido al aumento del oleaje.

El Gobierno de Canarias ya advirtió este miércoles que se esperaba mal estado del mar con olas combinadas de entre 2 y 3 metros, acompañadas de viento del norte y nordeste con fuerza 4 a 5 (entre 20 y 40 kilómetros/hora), además de marejada y mar de fondo del noroeste que podría incrementar la altura del oleaje. De ahí que declarara la prealerta por fenómenos costeros.

En Tenerife, como medida de precaución, varias playas y zonas costeras del norte de la Isla han sido cerradas al público por los ayuntamientos. En Garachico, por ejemplo, se ha prohibido el acceso a El Caletón, una de las zonas más afectadas en episodios de fuerte oleaje. "La playa del muelle no está cerrada, pero sí tiene bandera roja", explica Andrés Hernández, concejal de playas del municipio. Añade que en los próximos días "se retirará todo el mobiliario de la zona para evitar que las olas lo arrastres".

En Puerto de la Cruz, las playas de El Charcón, Playa Chica y El Castillo permanecen balizadas desde el miércoles por la tarde, después de una reunión entre Felipe Rodríguez, concejal de Playas, y el responsable del servicio de socorristas. Los socorristas le advirtieron al concejal que el oleaje puede llegar a tener entre 4 y 6 metros si sube mucho. "En ese caso, cerraremos todas las playas del municipio", advierte Rodríguez.

Un hombre con el fuerte oleaje de fondo / Arturo Jiménez

La playa del Bollullo, en el municipio de La Orotava, también se mantiene con el acceso restringido. "Solo han pasado al camino personal de una grabación que tenían autorización previa y que no duraba mucho tiempo", aclaran desde la corporación municipal, insistiendo en la necesidad de respetar las restricciones para evitar accidentes.

En la costa de San Cristóbal de La Laguna, las autoridades locales también han procedido a cerrar los accesos a las zonas costeras más expuestas, como Bajamar y Punta del Hidalgo. Sin embargo, muchos turistas y curiosos han ignorado las advertencias y las balizas de seguridad, acercándose peligrosamente a la orilla para observar el espectáculo del mar.

El Ejecutivo regional explicó que la decisión se tomó atendiendo a los informes de la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y aplicando el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Desde las 00:00 horas del jueves, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declaró la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago. El aviso afecta especialmente al litoral norte de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria, así como a la costa norte y oeste de El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.

Recomendaciones

El Gobierno de Canarias ha recordado a la población que debe evitar acercarse a los extremos de muelles o espigones, y que no practiquen deportes acuáticos ni se bañen en playas no vigiladas, que desconozcan o que tenga bandera roja mientras dure el aviso. También recomienda que, en caso de que la vivienda esté situada cerca del mar, la proteja y que evite la pesca en zonas de riesgo.

No en vano, aconseja asegurar el amarre de las embarcaciones en un lugar resguardado, y en caso de caída al mar, no nadar a contracorriente y apartarse de donde rompen las olas. En caso de estar en tierra y ver que alguien ha caído al agua, se le debe tirar un cabo con un flotador o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse.