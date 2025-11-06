Cambio radical en el tiempo en Tenerife este jueves: esto dice la Aemet

Este jueves se producirá un cambio radical en el tiempo en Tenerife. Así, tras varios días de temperaturas veraniegas, que han llegado a superar los 30ºC, a partir de este 6 de noviembre se espera que estas sufran un moderado descenso, a la vez que hay posibilidad de que se registren lluvias débiles y ocasionales. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), también se espera nubosidad de evolución.

En el mar habrá norte o noreste 3 o 4, arreciando temporalmente a 5 en el sureste y extremo noroeste. Principalmente marejada. En el suroeste, variable 1 a 3. Marejadilla y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, aumentando a 2 a 3 metros.

Previsión del tiempo por islas para este jueves:

En el norte, predominio de cielos nubosos con probables lluvias en general débiles, especialmente en el nordeste. En el este, intervalos nubosos y poco nuboso en el resto de zonas, tendiendo a partir del final de la mañana a nuboso por evolución en el oeste y sur, donde no se descarta alguna precipitación ocasional. Temperaturas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste con brisas en costas del oeste. En altas cumbres centrales, viento moderado del oeste que girará progresivamente a norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 25

LA GOMERA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y en el sur, por evolución, durante la tarde. Probables lluvias débiles en el norte a primeras horas y sin descartarlas en el sur por la tarde. Temperaturas en ligero descenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste con brisas en costas sur y suroeste. En cumbres, viento flojo de oeste que girará a norte a partir del mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 24

LA PALMA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte y nordeste a primeras y últimas horas, donde habrá probabilidad de lluvias en general débiles. Durante la tarde se formará nubosidad de evolución en el oeste, sin descartar alguna precipitación ocasional. Temperaturas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior donde podría ser localmente notable. Viento moderado del nordeste con brisas en costas oeste. En cumbres, viento flojo a moderado de componente oeste que girará a componente norte a partir del mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 21

Jornada de calor en Tenerife. / María Pisaca

EL HIERRO

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras horas y en el este y sur, por evolución, durante la tarde. Probables lluvias débiles en el norte a primeras horas y sin descartarlas en el este por la tarde. Temperaturas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste con brisas en costas suroeste. En cumbres, viento flojo de oeste que girará a norte a partir del mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 18 20

LANZAROTE

Intervalos nubosos con apertura de claros durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero a moderado descenso, especialmente en interior y este. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 20 25

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con apertura de claros durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero a moderado descenso, en especial en interior y este. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21 23

GRAN CANARIA

En el norte, predominio de cielos nubosos con probables lluvias en general débiles, especialmente en medianías y durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, intervalos nubosos, que aumentará a nuboso por evolución en el interior, este y sur al final de la mañana y por la tarde, donde no se descarta alguna precipitación ocasional. Temperaturas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en la vertiente sureste y extremos oeste y noroeste. Brisas en costas suroeste. En cumbres, viento flojo del oeste girando a noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 20 25