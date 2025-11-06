La biblioteca Tomás de Iriarte del Puerto de la Cruz 'hace aguas'

La biblioteca pública Tomás de Iriarte, en Puerto de la Cruz, 'hace aguas'. Según el Ayuntamiento portuense, la "rotura de una tubería" causó una inundación que impidió su apertura, prevista para el 25 de agosto, después de un período de inventario y limpieza, que se realiza durante ese mes. Después de 74 días, sigue cerrada y sin visos de reapertura. Hasta el momento, solo se permite la devolución de los libros que se encontraban en préstamo.

"Llovía en la biblioteca"

Juan Pedro Marrero, miembro del club de lectura y usuario de la biblioteca "de toda la vida", cuenta que un aljibe situado encima del edificio, se desbordó el fin de semana previo a la apertura y provocó "una lluvia constante dentro de la biblioteca. Esto hizo que se estropearan alrededor de 400 libros".

Sin electricidad

Marrero explica que el agua afectó a los falsos techos de la biblioteca y la electricidad, por lo que "no funciona el ascensor, está todo lleno de moho y los techos están abombados con peligro de derrumbe en cualquier momento".

Ahora mismo, hay una empleada que recibe las devoluciones de los pocos libros que quedan prestados, pero "no pueden entregar un libro nuevo, porque no pueden subir a la segunda o tercera planta", donde se encuentra el grueso del fondo literario. "No se puede usar absolutamente nada, pero no afectó a la totalidad", dando algo de esperanza.

Quejas públicas en Periplo

Ante el malestar de los usuarios manifestado, incluso, en el festival Periplo, recientemente celebrado en la ciudad portuense, se requirió, de nuevo, información al consistorio. "Nos dijeron que esto es un proceso muy, muy, muy lento. Es delicado, porque las relaciones establecidas entre la biblioteca y sus lectores son como un cordón umbilical", declaró Marrero.

El último comunicado que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz emitió al respecto data del 15 de septiembre. Aludió a que "esto es consecuencia de años de desatención en las instalaciones, algo que nos comprometemos a revertir de inmediato".