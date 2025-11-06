La arepa venezolana más grande de España está en este municipio de Tenerife: pesa un kilo

La arepa más grande de España está en Tenerife, más concretamente en Santa Úrsula. Lo que nació como una propuesta temporal se ha convertido en un éxito rotundo. Este restaurante venezolano ha conseguido crear la arepa más grande del país, una locura gastronómica que pesa casi un kilo.

Un trozo de Venezuela en Tenerife

En los últimos años, las arepas venezolanas se han ganado un lugar especial en la gastronomía canaria. Con rellenos como la reina pepiada (pollo desmenuzado con aguacate), la pelúa (carne mechada y queso amarillo) o la perico (huevo, tomate, cebolla y pimiento), se han convertido en una de las comidas más populares tanto para vecinos como turistas.

La propuesta de Estación 58 se ha viralizado gracias a la creación de la arepa más grande de Canarias y de toda España.

Una arepa de récord

Durante el mes de agosto el establecimiento decidió incluir una versión XXL de su arepa. El éxito fue tal que han optaron por dejarla en carta de manera permanente.

Sola la masa pesa medio kilo, y una vez rellena con todos sus ingredientes, llega a alcanzar aproximadamente un kilo. Ese peso la ha llevado a convertirse en la arepa más grande de Canarias y de España.

Sin embargo, solo se elabora por encargo, ya que requiere un proceso más largo de cocinado y preparación.

Mucho más que arepas

El menú del establecimiento ofrece una auténtica experiencia venezolana, con entrantes como tequeños caseros, patacones o chicharrones, y bebidas tradicionales como la Frescolita o el refrescante papelón con limón.

Para el postre, los comensales no puede dejar de probar la arepa de Clipper, un dulce en honor al icónico refresco canario, o la chica venezolana, una bebida cremosa hecha con arroz, leche, canela y vainilla.

"Cada bocado te transporta directamente a Caracas", aseguran muchos clientes, que describen el local como un rincón de Venezuela en el norte de Tenerife

Horario y ubicación

Estación 58 se encuentra en la carretera Provincial, 34, Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife), un lugar para los amantes de la comida venezolana y los retos.

El establecimiento abre de martes a sábado, de 12:00 a 16:00 horas, y en horario de noche, de 19:00 a 22:00 horas. Domingo y lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.